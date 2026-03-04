Rigoberto Rivas recibe duro revés en Turquía y tiene pendiente a José Francisco Molina para su primera convocatoria

Rigoberto Rivas salió expulsado en la derrota de su equipo Kocaelispor 1-0 vs. Beyoğlu Yeni Çarşi por la jornada 24 de la primera división turca y que ya tiene pendiente al nuevo entrenador de la Selección de Honduras.

Y es que Rivas, podría ser uno de los que entre en la primera convocatoria de José Francisco Molina para el amistoso ante Perú programado para el 31 de marzo en Leganés, España.

Sin embargo, la convocatoria de Rigoberto Rivas (27) dependerá de su rendimiento en Turquía, aunque su cercanía con España lo podría ubicar como uno de los legionarios a convocar.

La expulsión de Rivas se dio durante un contraataque del equipo rival en la que el hondureño intentó cortar el ataque con una falta que inicialmente significó la tarjeta amarilla.

Pero tras la revisión del VAR, el árbitro central consideró que Rigoberto Rivas cometió falta en la zona DOGSO, o mejor conocido como una zona de “negación de una oportunidad manifiesta de gol”.

Luego de la decisión del árbitro central, el atacante hondureño salió del terreno de juego sin ninguna objeción.

Los legionarios que pueden ser convocados a La H

Luis Palma (Lech Poznán, Polonia)

Denil Maldonado (Rubin Kazán, Rusia)

Kervin Arriaga (Levante, España)

José Julián Martínez (Alverca, Portugal)

Romell Quioto (Al Faisaly, Arabia Saudita)

Andy Nájar (Nashville, Estados Unidos)

Bryan Acosta (Nashville, Estados Unidos)

Joseph Rosales (Austin, Estados Unidos)

David Ruiz (Inter Miami, Estados Unidos)

Bryan Rochez (Leixoes, Portugal)