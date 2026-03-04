El Fantasma Figueroa se encuentra en vilo ante la situación de una de las figuras de Comunicaciones

Comunicaciones FC atraviesa un gran momento en el Clausura 2026, un repunte que le ha permitido alejarse con autoridad de la zona del descenso y comenzar a mirar de frente el liderato de la tabla. El conjunto albo ha recuperado confianza, solidez y contundencia, factores que lo han devuelto al protagonismo en la Liga Nacional.

El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa, el popular “Fantasma”, ha encontrado equilibrio en todas sus líneas. Sin embargo, no todo es tranquilidad en el campamento crema. La principal preocupación pasa por la situación física del guardameta Fredy Pérez, quien sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el último compromiso.

Pérez tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda mitad y este miércoles fue sometido a evaluaciones médicas para determinar la gravedad del problema. Aunque aún no hay parte oficial definitivo, todo apunta a que el arquero no estaría disponible para el siguiente encuentro, una baja sensible tomando en cuenta su reciente rendimiento.

Y es que, pese a las críticas que recibió en semanas anteriores, el portero ha respondido con actuaciones determinantes, convirtiéndose incluso en héroe en partidos clave. Más allá de los cuestionamientos de un sector de la afición, siempre contó con el respaldo absoluto del “Fantasma”, quien mantuvo su confianza en el guardián crema.

Ahora, Comunicaciones se enfoca en su próximo desafío: enfrentar a Deportivo Achuapa este domingo en el Estadio Cementos Progreso, por la duodécima jornada del campeonato. Un duelo clave para sostener la buena racha y continuar presionando en la parte alta de la clasificación.

Ante la posible ausencia de Pérez, el arco podría quedar en manos de Arnold Barrios como titular, mientras que el experimentado mundialista Jorge Moreno asumiría el rol de suplente. En medio de la incertidumbre, los cremas buscan mantener la concentración y consolidar un presente que ilusiona a su afición.

