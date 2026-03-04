Dirigió a Alajuelense y Saprissa, fue campeón en México y ahora asumirá en Nicaragua: la llegada del DT que nadie esperaba

Cuando la entrenadora costarricense Amelia Valverde alcanzó la gloria en las Rayadas de Monterrey guiándolas al bicampeonato de la Liga MX, en las fotos de los festejos aparecía otro rostro familiar para los conocedores del fútbol tico: Kenneth Barrantes, quien fue su asistente técnico en los torneos Clausura 2024 y Apertura 2024.

Barrantes, de 49 años de edad, tiene una extensa trayectoria ligado al deporte rey en su país. Antes de dar el salto a México, estaba al frente de Quepos Cambute de la Liga de Ascenso, pero ya había dirigido al equipo femenino de Club Sport Herediano y hasta entrenó a la categoría U-17 de Liga Deportiva Alajuelense en 2019, formando parte también de la comisión técnica del club.

ver también Mientras Estados Unidos y Canadá se la quieren robar, joya de Nicaragua consigue dar el salto en la MLS

Esa no fue la primera vez que trabajó con juveniles, ya que durante 15 años estuvo en las categorías menores de su archirrival, Deportivo Saprissa. Corrió mucha agua bajo el puente desde entonces y el pasado 9 de septiembre se marchó de Monterrey debido a la destitución de Valverde y su cuerpo técnico.

Kenneth Barrantes dirigirá en Nicaragua

Ahora, a Kenneth Barrantes se le acaba de abrir una inesperada puerta para convertirse en “el nuevo entrenador de Rancho Santa Ana FC de la primera división de Nicaragua“. Así lo adelantó el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales, afirmando que “esperan firmar todo próximamente”.

Esta será la tercera experiencia internacional para el ex Limón FC, ya que también pasó por Chivas de Guadalajara. La tarea que le espera no es sencilla, ya que la Naranja Mecánica está anteúltima en el Torneo Clausura 2026 con 8 puntos de 33 posibles y viene de sufrir sendas goleadas ante Diriangén (5-1) y Matagalpa (8-2).

Kenneth Barrantes, con el trofeo en mano de la Liga MX. (Foto: La Teja)

Publicidad

Publicidad

Para colmo, Rancho Santa Ana está a apenas 2 unidades de la zona de repechaje por la permanencia en la tabla acumulada, que ocupa UNAN Managua (24), y a 7 del último, Real Madriz (18), que en este momento está perdiendo la categoría. Sin duda, será uno de los desafíos más exigentes en la carrera de Barrantes.

En resumen

Nuevo destino: El técnico costarricense Kenneth Barrantes asumirá el mando del Rancho Santa Ana FC en la primera división de Nicaragua.

El técnico costarricense asumirá el mando del en la primera división de Nicaragua. Trayectoria de peso: Llega tras ser bicampeón en México como asistente de las Rayadas de Monterrey y haber pasado por clubes grandes como Saprissa, Alajuelense y Chivas.

Llega tras ser como asistente de las Rayadas de Monterrey y haber pasado por clubes grandes como Saprissa, Alajuelense y Chivas. Situación crítica: Recibe al equipo en la anteúltima posición del torneo, tras sufrir goleadas recientes de 5-1 y 8-2.

Recibe al equipo en la del torneo, tras sufrir goleadas recientes de 5-1 y 8-2. Misión permanencia: El principal desafío será evitar el descenso, ya que el club se encuentra peligrosamente cerca de la zona de repechaje en la tabla acumulada.