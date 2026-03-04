Lo dijo sin vueltas: la confirmación de José Contreras sobre su retiro que consterna a Comunicaciones

Comunicaciones vivió una jornada especial en la noche de este martes. No solo consiguió un agónico triunfo 3-2 frente a Malacateco en el Estadio Cementos Progreso, que lo dejó provisionalmente en la cima del Torneo Clausura 2026 y más lejos de la zona de descenso, sino que también se dio el regreso de José Manuel Contreras.

El ídolo de los Cremas ingresó de cambio al minuto 80 en lugar de Marco Domínguez y le dieron el gafete de capitán. Fue así como llegó a su fin una espera de casi cuatro meses del “Moyo”, quien dejó atrás las molestias en su tendón de Aquiles, convirtiéndose en una suerte de refuerzo para Marco Antonio Figueroa en la recta final del semestre.

Con él en cancha, cayó el gol de Anderson Ortíz. Y ya con los tres puntos en el bolsillo, se marchó del terreno de juego aclamado por la afición. En el medio, Contreras abordó en diálogo con Tigo Sports uno de los temas que tiene en vilo a los Albos.

¿Qué dijo José Contreras sobre su retiro?

José Contreras habló sin rodeos sobre su retirada, priorizando el bienestar de Comunicaciones por sobre su deseo personal: “Mi continuidad depende del club, ellos están por encima de cualquier nombre, Comunicaciones va primero y necesitan conseguir muchos éxitos con el ‘Moyo’ o sin él”.

ver también Tras el gane de Comunicaciones, así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y acumulada

El mediocampista de 40 años tiene contrato con la institución de sus amores hasta junio, pero dejó abierta la puerta a una posible renovación. Aunque por el momento disfruta de su recuperación: “Contento por la victoria y por regresar con el grupo. Fueron meses difíciles y más por la situación que vivía el club. Hoy poder estar en la cancha después de una lesión complicada es satisfactorio, y feliz por el club”.

“Sabemos que todas las jornadas serán difíciles, todos quieren mostrarse ante Comunicaciones. Todos somos culpables de la situación que se vive en el club, gracias a Dios estamos revirtiendo la situación y estamos devolviéndolo a donde se merece”, añadió Contreras, quien ya pasó la página y piensa en las once finales que quedan por delante.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El próximo juego de los Cremas tendrá lugar este domingo 8 de marzo, nuevamente como locales frente a Achuapa desde las 8:00 p.m. “El ser humano trabaja mejor con presión; en este torneo teníamos poco margen de error. Estar en el sótano es incómodo, pero los compañeros lo han hecho bien y poco a poco estaremos más arriba. Vamos bien, pero hay margen para seguir mejorando”, cerró el 10.

Publicidad

En síntesis

Regreso esperado: José “Moyo” Contreras volvió a las canchas tras casi cuatro meses de baja por una lesión en el tendón de Aquiles.

José “Moyo” Contreras volvió a las canchas tras casi cuatro meses de baja por una lesión en el tendón de Aquiles. Triunfo clave: Su retorno coincidió con la victoria agónica de Comunicaciones 3-2 ante Malacateco, situándolos líderes provisionales.

Su retorno coincidió con la victoria agónica de Comunicaciones 3-2 ante Malacateco, situándolos líderes provisionales. Futuro incierto: A sus 40 años y con contrato hasta junio, el capitán dejó su continuidad en manos del club, priorizando el éxito institucional sobre su nombre.

A sus 40 años y con contrato hasta junio, el capitán dejó su continuidad en manos del club, priorizando el éxito institucional sobre su nombre. Foco en el cierre: El volante enfatizó que el equipo está revirtiendo la mala racha y se prepara para encarar las once “finales” restantes del torneo.