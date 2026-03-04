José Francisco Molina marca su rumbo en Honduras y sorprende a Francis Hernández con firme decisión

Un día después de su presentación oficial como entrenador de la Selección de Honduras, el español José Francisco Molina ya puso manos a la obra de cara a su primera convocatoria con el combinado absoluto.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) informó que Molina asistió este miércoles a La Casa de La H, predio ubicado en Siguatepeque, donde se acostumbran a realizarse las concentraciones.

El seleccionador nacional llegó junto a su asistente técnico Igor Tasevski y el director deportivo Francis Hernández para conocer las instalaciones del hotel de la selección nacional.

Al mismo tiempo, José Francisco Molina junto a Tasevski presenció la sesión de entrenamiento de la Sub-20 de Honduras, siendo este el primer contacto de Molina con los futbolistas catrachos.

“José Molina recorrió las instalaciones del hotel de nuestras selecciones nacionales. Acompañado por su asistente técnico Igor Tasevski y el director deportivo Francis Hernández. Compartió con jugadores y cuerpo técnico, y observó la sesión de la Selección Nacional U-20, avanzando en la planificación del proyecto deportivo”, escribió la FFH.

De esta forma, José Francisco Molina deja clara su intención de trabajar desde el primer momento en el fútbol de Honduras, vinculándose de lleno desde las selecciones menores.

El trabajo de José Francisco Molina en Honduras

José Francisco Molina firmó con La H hasta 2030 con la posibilidad de extender su vínculo por cuatro años más hasta 2034, según explicaron los directivos de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

Molina, aunque fue contratado como seleccionador absoluto, tendrá un trabajo estrecho con las selecciones menores con el objetivo de formar talento a futuro en Honduras.

La agenda de Molina

Verá el clásico Olimpia vs. Real España (9 de marzo)

Convocatoria oficial (20 de marzo)

Viaje a España con la selección (23 de marzo)

Amistoso vs. Perú (31 de marzo)