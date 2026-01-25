Es tendencia:
“Amplia trayectoria”: Olimpia sacude a Honduras y anuncia un fichaje estelar para la Concachampions 2026 ante el América

Olimpia ha dado a conocer su nuevo refuerzo para la Liga Nacional y Concachampions 2026 ante el América.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Olimpia ya piensa en el partido contra América en la Concachampions 2026.
Horas antes del debut en la Liga Nacional de Honduras ante el Génesis, el bicampeón Olimpia ha anunciado su cuarta incoporación de forma oficial.

Es un fichaje que también ayudará mucho para la Conchampions 2026 contra el América, el equipo blanco quiere dar el batacazo.

Olimpia se ha reforzado con un extremo izquierdo, esto por las salidas de Kevin López y Edwin Solano, ambos no fueron renovados.

Comunicado de Olimpia sobre Santiago Ramírez

El Club Olimpia Deportivo informa a su noble afición y prensa deportiva que ha llegado a un acuerdo para la contratación del futbolista uruguayo Santiago Ramírez Debali, extremo izquierdo que se integrará a nuestra institución por un período de un año.

Ramírez, de 27 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol uruguayo e internacional. Inició su carrera profesional en el Danubio FC, y posteriormente defendió los colores de Central Español, Deportivo Maldonado, Deportivo Villa Española, La Luz FC, Club Atlético Cerro y Racing Club de Montevideo, equipo en el que militó recientemente.

A nivel internacional, Santiago tuvo experiencia en el fútbol ecuatoriano, formando parte del Guayaquil City FC, lo que le permitió ampliar su recorrido competitivo fuera de su país.

“Me tiene preparado”: Jorge Álvarez por fin da a conocer por qué no fichó por Alajuelense y Olimpia queda pendiente

“Me tiene preparado”: Jorge Álvarez por fin da a conocer por qué no fichó por Alajuelense y Olimpia queda pendiente

El Club Olimpia Deportivo le da la más cordial bienvenida a Santiago Ramírez al Rey de Copas, confiando en que su experiencia, profesionalismo y calidad futbolística serán un aporte importante para el cumplimiento de los objetivos deportivos de la institución.

Olimpia enfrenta al América el martes 03 de febrero la ida y el 11 la vuelta en el estadio Ciudad de los Deportes.

