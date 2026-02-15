Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Mientras Honduras lo busca, Keyrol Figueroa recibe determinante mensaje de jugador del Liverpool

Honduras intentará conquistar a Keyrol Figueroa, quien en Inglaterra lo llenan de elogios por su capacidad goleadores con el Liverpool Sub-21.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Keyrol Figueroa destaca en el fútbol de Inglaterra con las inferiores del Liverpool.
Keyrol Figueroa destaca en el fútbol de Inglaterra con las inferiores del Liverpool.

El delantero Keyrol Figueroa del Liverpool Sub-21 estuvo entre los nominados al jugador del mesa, sin embargo, el premio se lo llevó su compañero Kieran Morrison, quien llenó de elogios al hijo de Maynor Figueroa.

El joven futbolista recordó que previo a que se anunciara el premio, no paraba de bromear con Keyrol recordando cuántas anotaciones tenía cada uno.

Giro inesperado con Jorge Álvarez en Honduras: la noticia que cambia todo para Alajuelense y Olimpia está en vilo

ver también

Giro inesperado con Jorge Álvarez en Honduras: la noticia que cambia todo para Alajuelense y Olimpia está en vilo

“Figgy (Keyrol Figueroa) y yo no parábamos de decir ‘¿Cuántos goles has marcado? ¿Cuántos goles tengo?’ Así que estábamos intentando averiguar quién lo ganaría”, contó Morrison en entrevista para los medios del Liverpool.

Las cualidades de Keyrol Figueroa

Morrison no dejó pasar la oportunidad para destacar las cualidades de Keyrol Figueroa, quien se ubica como de los máximos goleadores de la liga Premier 2.

La decisión de Choco Lozano que nadie imaginó: el problema del Santos Laguna que provoca al hondureño

ver también

La decisión de Choco Lozano que nadie imaginó: el problema del Santos Laguna que provoca al hondureño

“Siempre es bueno tener esa competencia amistosa y eso nos impulsa más. Figgy (Keyrol Figueroa) es uno de los máximos goleadores de la liga, así que es un gran delantero y un gran chico. Solo son bromas amistosas”, agregó.

Entre tanto, para el nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández, Keyrol Figueroa se ha convertido en un reto convencerlo para que juegue con La H.

Publicidad
Keiran Morrison ganó el jugador del mes en la Premier League 2. Foto: Liverpool web.

Junto a Morrison y Figueroa, también estuvo nominado el arquero Armín Pécsi.

La nominación de Keyrol Figueroa fue tras anotar un doblete contra el Norwich City y luego marcar ante el Arsenal y Leeds United.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Honduras vs. Bermudas: dónde ver y qué necesita la H para clasificar al Mundial
Honduras

Honduras vs. Bermudas: dónde ver y qué necesita la H para clasificar al Mundial

Honduras concreta el robo de la joya que ilusionaba a Nicaragua y así lo hicieron oficial
Honduras

Honduras concreta el robo de la joya que ilusionaba a Nicaragua y así lo hicieron oficial

El equipo de Europa que tiene los ojos puestos en Dereck Moncada
Honduras

El equipo de Europa que tiene los ojos puestos en Dereck Moncada

Mientras en Olimpia tenía un valor de 175 mil dólares, este es el nuevo precio de Dereck Moncada en Colombia
Honduras

Mientras en Olimpia tenía un valor de 175 mil dólares, este es el nuevo precio de Dereck Moncada en Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo