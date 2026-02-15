Mientras Honduras lo busca, Keyrol Figueroa recibe determinante mensaje de jugador del Liverpool

El delantero Keyrol Figueroa del Liverpool Sub-21 estuvo entre los nominados al jugador del mesa, sin embargo, el premio se lo llevó su compañero Kieran Morrison, quien llenó de elogios al hijo de Maynor Figueroa.

El joven futbolista recordó que previo a que se anunciara el premio, no paraba de bromear con Keyrol recordando cuántas anotaciones tenía cada uno.

“Figgy (Keyrol Figueroa) y yo no parábamos de decir ‘¿Cuántos goles has marcado? ¿Cuántos goles tengo?’ Así que estábamos intentando averiguar quién lo ganaría”, contó Morrison en entrevista para los medios del Liverpool.

Las cualidades de Keyrol Figueroa

Morrison no dejó pasar la oportunidad para destacar las cualidades de Keyrol Figueroa, quien se ubica como de los máximos goleadores de la liga Premier 2.

“Siempre es bueno tener esa competencia amistosa y eso nos impulsa más. Figgy (Keyrol Figueroa) es uno de los máximos goleadores de la liga, así que es un gran delantero y un gran chico. Solo son bromas amistosas”, agregó.

Entre tanto, para el nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández, Keyrol Figueroa se ha convertido en un reto convencerlo para que juegue con La H.

Keiran Morrison ganó el jugador del mes en la Premier League 2. Foto: Liverpool web.

Junto a Morrison y Figueroa, también estuvo nominado el arquero Armín Pécsi.

La nominación de Keyrol Figueroa fue tras anotar un doblete contra el Norwich City y luego marcar ante el Arsenal y Leeds United.