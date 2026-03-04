Con la intervención de Bukele: La Fesfut tuvo que interferir en la disputa entre club y jugadores

El CD Fuerte San Francisco puso punto final a uno de los episodios más polémicos recientes del fútbol salvadoreño al liquidar el 100% de los salarios pendientes a su plantel. La controversia estalló luego de que su presidente, Paul Guzmán, declarara el pasado 24 de febrero que los pagos estaban condicionados a victorias, palabras que generaron inmediato rechazo en el entorno deportivo.

La situación tomó mayor dimensión cuando intervino Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), quien recordó públicamente que los contratos laborales deben cumplirse sin depender de resultados deportivos. El mensaje fue claro: el profesionalismo no admite condicionantes que vulneren los derechos de los futbolistas.

Ante la presión mediática e institucional, la Junta Directiva del club emitió un comunicado oficial confirmando que los jugadores ya estaban al día con sus obligaciones financieras. Además, la entidad aseguró contar con la solvencia económica necesaria y lamentó que las declaraciones de Guzmán fueran malinterpretadas, intentando bajar la tensión generada en días anteriores.

Desde la FESFUT se actuó con rapidez para evitar que el conflicto escalara a instancias mayores. Bukele fue enfático al señalar que ningún club puede condicionar salarios, ya que esto contraviene los reglamentos de la Liga Mayor de Fútbol (LMF). La postura federativa reforzó el principio de cumplimiento irrestricto de los acuerdos laborales dentro del balompié nacional.

Con sede en San Francisco Gotera, el Fuerte San Francisco ahora intenta pasar la página y reenfocarse en lo estrictamente deportivo. Las autoridades del club aseguraron que se implementarán medidas internas para evitar situaciones similares, priorizando la transparencia y el bienestar del plantel como pilares fundamentales.

Mientras tanto, los jugadores ya recibieron sus respectivos salarios y se preparan para los próximos compromisos en la LMF. La directiva agradeció el respaldo de la afición y reafirmó su compromiso con el fútbol profesional salvadoreño, buscando que este episodio quede como una lección aprendida en favor de la estabilidad institucional.