Keylor Navas volvió a perder y el DT de Pumas no se guardó nada sobre la continuidad del portero: “No son decisiones mías”

Los Pumas de Keylor Navas cayeron 0-2 en casa ante Deportivo Toluca registrando su primera derrota del Torneo Clausura en la Liga MX.

Sobre este escenario, el futuro de Keylor Navas sigue sin definirse. Aunque tiene contrato hasta junio de 2026, todavía no hay una decisión clara sobre su continuidad, tema al que se refirió el técnico Efraín Juárez.

ver también “Un proceso nuevo”: Bocha Batista respondió si Keylor Navas estará o no dentro de su proyecto en Costa Rica

Esto dijo el DT de Pumas sobre el futuro de Keylor Navas

El técnico de Pumas UNAM, Efraín Juárez, se refirió al futuro de Keylor Navas y dejó entrever entre líneas que su intención es que continúe en el equipo.

Juárez aseguró que ya ha hablado del tema con la directiva desde hace meses y destacó la importancia del arquero, a quien incluso nombró capitán por su liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Keylor Navas – Pumas

“Se lo he dicho desde el momento que nos sentamos a hablar hace unos meses. Mi directiva sabe perfectamente lo que pretendo pero hay cosas que obviamente no son decisiones mías”, compartió Efraín Juárez en rueda de prensa.

Publicidad

Publicidad

“A Keylor yo lo hice capitán, nos aporta mucho al equipo, dentro y fuera de la cancha. Y lo repito, tanto la directiva como el jugador saben lo que yo quiero desde hace tiempo. Estaremos a la espera“, sentenció Efraín Juárez.

Datos claves

Quiere que Keylor continúe: Efraín Juárez dejó claro que su intención es que Keylor Navas siga en Pumas UNAM.

Efraín Juárez dejó claro que su intención es que Keylor Navas siga en Pumas UNAM. Ya habló con la directiva: El técnico aseguró que desde hace meses ha conversado con la directiva sobre el tema y que ellos saben cuál es su postura.

El técnico aseguró que desde hace meses ha conversado con la directiva sobre el tema y que ellos saben cuál es su postura. Destacó su liderazgo: Juárez resaltó la importancia de Navas en el equipo y recordó que incluso lo nombró capitán por su aporte dentro y fuera de la cancha.