Mientras Luis Palma fue vendido por 5.8 millones dólares, esto costó el fichaje de Dereck Moncada en Suiza

El fútbol hondureño vuelve a ser noticia en Europa. En las últimas horas se ha confirmado un movimiento histórico para una de las promesas del país: Dereck Moncada. El joven talento deja el Inter de Bogotá para unirse al Lugano FC de Suiza, y lo hace rompiendo récords.

Aunque todavía se están afinando los últimos detalles legales, la transferencia ya es un hecho. Según el periodista especializado César Merlo, el Lugano decidió apostar fuerte por el hondureño, pagando una cifra superior a los 3.5 millones de dólares

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Este monto no es cualquier cosa: se ha convertido oficialmente en la compra más cara en toda la historia del club suizo. Al igual que las grandes estrellas, Moncada firmará un contrato largo por cinco años, asegurando su futuro en el fútbol europeo.

Es inevitable comparar esta cifra con la del referente actual de la Selección de Honduras, Luis Palma. En agosto de 2023, el “Bicho” dio el salto al Celtic de Escocia por una cantidad impresionante:

Luis Palma vs Dereck Moncada: lo que pagaron por los hondureños

Luis Palma: El Celtic pagó 5.8 millones de dólares al Aris Salónica de Grecia.

Dereck Moncada: El Lugano pagó poco más de 3.5 millones de dólares al Inter de Bogotá.

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Aunque la venta de Palma sigue siendo más alta en términos de dinero total, lo de Moncada es impresionante porque representa el esfuerzo económico más grande que su nuevo club ha hecho por un jugador en su historia.

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Ambos jugadores comparten una hoja de ruta parecida: contratos largos de cinco temporadas y la misión de poner en alto el nombre de Honduras en ligas competitivas. Mientras Palma ya brilló en Escocia y actualmente lo hace en el Lech Pozan de Polinia, ahora todas las miradas estarán puestas en Suiza para ver el crecimiento de Moncada