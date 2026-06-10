La drástica medida del Olimpia que amarga a Jeaustin Campos y sorprende a club de Costa Rica

El mediocampista hondureño Jack Jean-Baptiste tiene en suspenso a los aficionados de la Liga Nacional. Aunque ya terminó el torneo, el jugador sigue sin definir en qué equipo jugará para el próximo Apertura 2026-27, lo que ha generado una gran incertidumbre en el fútbol local.
En los papeles, la situación parece clara: Baptiste debe regresar al Olimpia, dueño de su ficha, tras terminar su período a préstamo con el Real España. Sin embargo, en la práctica, el futbolista no está del todo convencido de que volver a “La Cueva” sea el mejor paso para su carrera.
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Durante la última temporada, Baptiste se convirtió en una pieza clave e inamovible en el esquema del Real España, bajo la dirección del técnico costarricense Jeaustin Campos. El deseo del volante es quedarse en San Pedro Sula para seguir sumando minutos y mantener la regularidad que tanto le costó conseguir.
Pero el camino no es fácil. Para que Real España retenga al jugador de forma definitiva, debe pagarle a Olimpia el valor total de su ficha. Aunque la directiva de La Máquina presentó una oferta económica bastante buena, Olimpia decidió rechazarla hace unas semanas. Además, se conoció que el Municipal Liberia de Costa Rica también se interesó en el volante, complicando aún más el panorama, informa el periodista Jafeth Moreno.
Un giro inesperado en los planes del Olimpia
Aunque en las últimas horas se rumoreaba que Baptiste no quería regresar a pelear un puesto en el poblado mediocampo del “Rey de Copas”, la postura del cuerpo técnico de Olimpia dice lo contrario.
El técnico merengue, Eduardo Espinel, tiene muy en cuenta al futbolista para el segundo semestre del año. Según reportes de periodistas deportivos locales, el entrenador frenó cualquier otra negociación porque visualiza a Baptiste como una pieza clave para renovar el mediocampo blanco.
Mientras Jeaustin Campos se lamenta por perder a su hombre de confianza en el Real España, Espinel lo espera con los brazos abiertos en Tegucigalpa.
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Hasta el momento, ni el Olimpia ni el propio jugador han dado declaraciones oficiales para aclarar la situación.
Toda la verdad comenzará a salir a la luz el próximo 22 de junio, fecha en la que Olimpia arrancará sus trabajos de pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari. Ese día se sabrá si Jack Baptiste se viste de león o si presiona para buscar un nuevo rumbo.
En resumen
- Tras consolidarse como una pieza clave en el Real España bajo la dirección de Jeaustin Campos, el deseo de Jack Jean-Baptiste es quedarse en el equipo de San Pedro Sula para mantener su regularidad, en lugar de regresar al Olimpia.
- Aunque el Real España presentó una buena oferta económica para comprar su ficha y el Municipal Liberia de Costa Rica mostró interés en el volante, la directiva del Olimpia rechazó las propuestas.
- El técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, frenó cualquier salida porque cuenta con Baptiste para renovar su mediocampo; el desenlace de esta situación se conocerá el próximo 22 de junio, cuando el jugador deba presentarse a la pretemporada blanca.