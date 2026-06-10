“Nuevo cuerpo técnico”: confirman los cambios en Saprissa que impactan de lleno en el futuro de Hernán Medford

Saprissa vive momentos de cambios y esto impacta de lleno al actual estratega Hernán Medford. Esto es lo que se informa recientemente.

El Deportivo Saprissa sigue trabajando fuertemente para ordenar su casa de cara al próximo torneo. Todo indica que el club morado está a un paso de nombrar a su nuevo gerente deportivo, un puesto clave para armar el equipo.

El gran candidato para asumir el cargo es Bertony Robinson, quien hasta este martes trabajó como gerente general de la Liga Femenina de Costa Rica. Robinson se despidió oficialmente de su antiguo puesto, un movimiento que, según los expertos, confirma que su llegada a Tibás está prácticamente lista.

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Robinson tiene mucha experiencia en el fútbol. Ha trabajado en el Sporting FC, en el Antigua de Guatemala y en varios proyectos para desarrollar el deporte en el país.

El propio presidente del Saprissa, Roberto Artavia, reconoció que lo tienen en la mira:“Bertony es un nombre que está ahí, es uno de los nombres que estamos considerando”, comentó a Radio Columbia.

La decisión final está en manos de una comisión especial del Saprissa, formada por el presidente Artavia y los exjugadores Erick Lonnis y José Francisco Porras.

Bertony Robinson estaría cerca del Deportivo Saprissa.

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Más cambios en el cuerpo técnico

Pero la llegada de Robinson no sería la única novedad en La Cueva. La directiva también está armando un “nuevo cuerpo técnico” que acompañará al entrenador Hernán Medford la próxima temporada.

El club tiene muy adelantada la contratación de Érick Sánchez como nuevo preparador físico. Sánchez tiene experiencia en mundiales y llegará para ocupar el lugar que dejó Marcelo Tulbovitz, quien era un hombre de mucha confianza en el cuerpo técnico anterior.

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Con estos movimientos, el Saprissa busca sacudirse de un torneo pasado que dejó muchas dudas y malos resultados, apostando por gente experimentada para volver a pelear por los títulos.

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En resumen

Bertony Robinson dejó su cargo en la Liga Femenina y es el principal candidato para convertirse en el nuevo gerente deportivo del Saprissa.

El preparador físico mundialista Érick Sánchez está muy cerca de unirse al Saprissa para trabajar junto al técnico Hernán Medford.

Tras un torneo con malos resultados, la dirigencia morada busca reestructurar el club con gente experimentada para volver a pelear por títulos.