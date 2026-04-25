Entre la Serie A y la Bundesliga: el fichaje de Dereck Moncada por el FC Lugano da un giro que sorprende a todo Honduras

El joven delantero hondureño Dereck Moncada, de apenas 18 años, ha visto confirmarse su esperado salto al Viejo Continente para enfundarse la camiseta del FC Lugano de la primera división de Suiza.

La operación, cerrada en una cifra cercana a los 3.8 millones de dólares, marca un punto de inflexión para el atacante catracho, quien venía de firmar grandes actuaciones a préstamo desde Necaxa en el Inter de Bogotá.

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Fichaje histórico y muy disputado

Antes de decantarse por el fútbol helvético, el entorno del jugador tuvo sobre la mesa opciones sumamente atractivas. Equipos de la Premier League inglesa, como el Crystal Palace, e incluso franquicias que buscaban tentarlo desde la MLS, como el FC Cincinnati, intentaron quedarse con la joya hondureña.

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No obstante, Dereck Moncada decidió rechazar las luces de esas ligas más mediáticas para apostar por un proyecto que le garantizara una adaptación progresiva al rigor europeo.

Suiz, el trampolín hacia la élite

¿Por qué elegir Suiza teniendo ofertas de Inglaterra o Estados Unidos? Fútbol Centroamérica pudo conocer la verdadera razón que motivó al juvenil a tomar esta llamativa decisión: el objetivo a mediano plazo es Italia o Alemania.

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“El Lugano tiene una estrecha relación con equipos de la Serie A y también con dos equipos de la Bundesliga“, informó César Mosquera a través de nuestro canal de Youtube. Esto convierte al club suizo en el ecosistema perfecto para que Moncada gane rodaje europeo y lo utilice como un trampolín directo hacia la élite.

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Además, el multimillonario estadounidense Joe Mansueto no solo es el dueño del Lugano, sino que también es el propietario del Chicago Fire. Esta red de multipropiedad le otorga al delantero catracho una garantía invaluable, dejando siempre habilitado un nexo directo con la MLS como un plan de respaldo.

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En síntesis

Dereck Moncada tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador del FC Lugano de Suiza.

El hondureño decidió rechazar los acercamientos de equipos mucho más mediáticos que el cuadro helvético.

El plan es aprovechar los vínculos del Lugano con la Serie A y la Bundesliga como un trampolín para impulsar a Moncad hacia la élite.