“No se me olvida”: Diego Vazquez deja polémico mensaje que expone a Said Martínez en el Mundial 2026

El entrenador del Real Estelí no perdió la oportunidad para dejar un recado a Said Martínez que estará presente en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los malos recuerdos de Diego Vazquez como entrenador aparece aquella final de 2023 ante Olimpia en la que Said Martínez no sancionó un penal a favor de Motagua tras una mano clara del delantero Yustin Arboleda.

El actual entrenador de Real Estelí envió un mensaje al árbitro catracho que tendrá presencia en el Mundial de 2026 y pese a que han pasado cerca de tres años desde esa ocasión, Vazquez no puede olvidarla.

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“Felicitarlo, felicitarlo. Espereamos que disfrute y que haga el mejor papel posible. QUe no se coma una mano como la de Arboleda, nada más“, lanzó Vazquez al ser consultado sobre el árbitro.

El argentino insistió en que esa jugada nunca se borrará de su mente, ya que a Said Martínez únicamente le faltó disparar al marco, para según él, favorecer a Olimpia.

“No es me olvida nunca más. Si jugó un poco más que Said, le faltó tirar al arco, pero no, ya pasó. Le mandamos un saludo, un abrazo y esperemos que haga un muy buen papel en el Mundial”, añadió.

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Los candidatos a ganar el Mundial

El entrenador también dejó su opinión sobre las selecciones que son candidatas para ganar la Copa del Mundo, aunque para él, por supuesto que la albiceleste se coronará bicampeona.

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“Esperemos que llegue bien Argentina y después están los candidatos de siempre: España, Alemania que son países fuertes. Estuve viendo un rato a Noruega y Marruecos, también son selecciones muy fuertes, que seguramente harán que sea un Mundial interesante y competitivo”, cerró.