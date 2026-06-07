No es Ghana: la exótica selección que Honduras descartó para un amistoso internacional

La FFH recibió otra oferta de una selección africana para la disputa de un amistoso y explicaron las razones por las que rechazaron la posibilidad.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) a través de su secretario Jorge Ernesto Mejía anunció que la Selección de Honduras no sumará un segundo amistoso para esta fecha FIFA de junio en la que se estimaba a Ghana como último rival, pero los africanos no firmaron el contrato.

Ante esa situación la FFH se vio en la obligación de enviar una carta a la federación de Ghana para confirmar que el encuentro no se disputaría ante los contratiempos de logística que significaría el anuncio a última hora.

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En una entrevista para Diario La Prensa, Mejía reveló que hubo otra selección africana que se puso en contacto con la federación hondureña para conocer la posibilidad de disputar un encuentro el próximo 1 de agosto.

Se descartó a Liberia

Sin embargo, explicó que no será posible porque chocaría con el inicio de la Liga Nacional y tampoco se contaría con la presencia de los legionarios, por lo que, los juegos de Liga de Naciones se disputarán sin amistosos previos.

“En septiembre, octubre y noviembre tenemos Liga de Naciones, son partidos oficiales. Vamos a ver si se consigue algo, hoy nos ofrecieron una selección para el 1 de agosto, pero muy difícil porque la Liga Nacional está comenzando y no estarían los legionarios, creo que para los partidos de Liga de Naciones entraríamos directamente con microciclo”, comenzó diciendo Mejía.

“Nos habían ofrecido y nos contactaron de Liberia, pero no lo vamos a jugar”, amplió el directivo.

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De esa forma, el directivo confirmó que La H no volverá a ver acción hasta septiembre cuando dé inicio una nueva edición de la Liga de Naciones.

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