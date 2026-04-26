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La decisión de Dereck Moncada que golpea directamente a David Suazo y salpica al Atlético de Madrid

El talentoso jugador hondureño dejará el Inter de Bogotá en el próximo mercado de fichajes, pero la noticia impacta directamente a su ídolo David Suazo.

José Rodas

Por José Rodas

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Dereck Moncada será nuevo jugador del Lugano de la primera división de Suiza. Foto: lasfotosdemauro.
Dereck Moncada será nuevo jugador del Lugano de la primera división de Suiza. Foto: lasfotosdemauro.

Dereck Moncada rompió el mercado de fichajes luego que se revelara su fichaje por el Lugano de la primera división de Suiza en una operación que ha sido calificada como histórica por su millonario costo.

Será en la próxima temporada cuando Moncada se una al club suizo y así dar por su finalizado su paso por el fútbol de Colombia al que llegó hace menos de cuatro meses.

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El golpe a David Suazo

La decisión de Dereck Moncada no fue nada fácil. Durante las últimas se ha dado a conocer los clubes y destinos que buscaron al extremo, inlcluido el Cagliari de Italia, club en el que inició David Suazo en Europa.

La decisión golpea a “El Rey” David, quien seguramente tenía el anhelo de ver a Moncada en el club de sus amores en Italia. En la lista de clubes rechazados también aparece el Atlético de Madrid B, según reveló el periodista Orlando Ponce.

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“Dereck ya se ha desligado del Inter y prepara maletas para sumarse al Lugano, según hemos confirmado. El ex del Olimpia tuvo ofertas del Cagliari, Atlético de Madrid B y equipos brasileños, pero prefirió la oferta de Suiza”, señaló el relator.

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Clubes como el Crystal Palace y Wolverhampton también sufrieron el no de Dereck, quien prefirió el Lugano para continuar con su formación y posteriormente recalar a la Bundelisga o Serie A, según conoció Fútbol Centroamérica.

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