Portugal vs. Nigeria EN VIVO: minuto a minuto del último partido de Cristiano Ronaldo antes del Mundial 2026

El estadio Municipal de Leiria será la sede del juego

Portugal se despedirá de su afición antes de viajar a Estados Unidos a jugar el Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de la Portugal de Cristiano Ronaldo vs. Nigeria previo al Mundial 2026.

La selección de Portugal jugará este miércoles 10 de junio su último partido amistoso antes de viajar al Mundial 2026. El equipo europeo se enfrentará a la selección de Nigeria en un encuentro que servirá para que ambos entrenadores definan sus tácticas y revisen el estado físico de sus futbolistas antes de comenzar el torneo.

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El partido se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, en la ciudad portuguesa de Leiria. Portugal llega con buen ritmo tras ganarle recientemente 2-1 a Chile, mientras que el conjunto africano buscará corregir sus errores luego de empatar 2-2 contra Polonia en su última presentación

¿Cuándo y a qué hora juegan Portugal vs. Nigeria por el amistoso internacional?

El partido amistoso entre Portugal y Nigeria se llevará a cabo este miércoles 10 de junio de 2026 en el mítico Estádio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiría, Portugal.

Horarios:

1:45 p.m de Centroamérica; 2:45 p.m. de Panamá

¿Qué canal transmite el amistoso Portugal vs. Chile en Centroamérica?

Los fanáticos en Centroamérica podrán ver el encuentro a través de ESPN y vía streaming mediante la plataforma Disney+.

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¿Juega Cristiano Ronaldo ante Chile?

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de convocados de la selección lusa para el Mundial 2026, y todo indica que el capitán sumará minutos en este amistoso crucial. Al ser la última prueba antes de iniciar su participación en el certamen CR7 estará en el campo de juego.