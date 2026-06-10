Tras sus reiterados casos de indisciplina, el futbolista no jugará más en la Liga pero al club no le saldrá gratis su limpieza.

Y sí. Alejandro Bran, como se preveía, no jugará más en la Liga Deportiva Alajuelense. Sus reiterados casos de indisciplina, que incluyeron dos escándalos con alcohol, peleas en discotecas y hasta una camioneta baleada, terminaron con la carrera del jugador en el León.

La decisión final ya está tomada. Así lo informó este miércoles Kevin Jiménez y se espera que el anuncio oficial saldrá de un momento a otro ya que Kenneth Vargas, su ladero en las desventuras nocturnas, ya fue despedido públicamente por las redes sociales de la institución.

ver también Llega desde la Liga MX: Alajuelense suma un refuerzo internacional para recuperar el cetro en Costa Rica

Sin embargo, no todo es como la afición esperaba. Ya que la novela de Bran y Vargas en Alajuelense terminó con un giro inesperado que no será gratis para el club.

Alejandro Bran amenazó con demandar a Alajuelense

Los detalles aportados por Jiménez no hicieron más que profundizar la furia de la afición rojinegra contra el mediocampista de 25 años, al que el club había pagado unos 400 mil dólares.

“El jugador iba a demandar al club por no dejarlo entrenar, por lo que decidieron finiquitar”, detalló el periodista, que agregó que de esta manera, al igual que con Vargas, “los manudos deberán pagarle al futbolista”.

Kenneth Vargas, oficialmente afuera de la Liga.

Publicidad

Publicidad

“⁠Decidieron terminar las relación en buenos términos”, aseguró Jiménez, por lo que ahora el jugador será agente libre.

¿Pero cuánto deberá desembolsar Alajuelense para deshacerse tanto de Bran como de Vargas? “⁠Fue un monto razonable en ambos casos”, concluyó Kevin.

Publicidad

La información de Kevin Jiménez. (X.com)