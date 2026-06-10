Honduras pisa fuerte en el Mundial 2026: FIFA le confirmó a Said Martínez en qué partido debutará

Said Martínez va a cumplir su sueño de dirigir en una Copa del Mundo y FIFA hizo oficial este miércoles la noticia que Honduras esperaba.

El arbitraje de Honduras está a punto de vivir un día inolvidable. La FIFA confirmó que el réferi hondureño, Said Martínez, cumplirá su sueño de dirigir como árbitro principal en la Copa del Mundo de 2026.

Martínez será el encargado de impartir justicia en el partido entre Qatar y Suiza, correspondiente al Grupo B del torneo. Este juego se disputará el próximo sábado 13 de junio a la 1:00 p.m. (hora de Honduras) en el Estadio Bahía de San Francisco.

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A diferencia del Mundial de Qatar 2022, donde solo participó como cuarto árbitro, esta vez “El Matemático” estará en el centro de la cancha con el silbato en la mano. El réferi ya sabía que este sería su rol, luego de asistir al último campamento de preparación que organizó Pierluigi Collina, el jefe de árbitros de la FIFA.

No solo Said Martínez, también va otros dos hondureños

Said Martínez no estará solo en esta aventura. La FIFA designó una cuarteta de la Concacaf donde destacan otros dos hondureños:

Asistentes: Walter López y Christian Ramírez (Honduras).

Walter López y Christian Ramírez (Honduras). Cuarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica).

Oshane Nation (Jamaica). Árbitro de reserva: Caleb Wales (Trinidad y Tobago).

FIFA confirmó que Said Martínez pitará en la Copa del Mundo.

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Por ahora, la FIFA no ha anunciado quiénes estarán a cargo del videoarbitraje (VAR), pero se espera que revele los nombres en las próximas horas.

Este nombramiento marca un hito para el deporte del país, ya que por primera vez tres jueces hondureños representarán juntos al arbitraje nacional en el torneo más importante del fútbol mundial.

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En resumen

El árbitro hondureño Said Martínez dirigirá su primer partido como central en un Mundial en el duelo Qatar vs. Suiza este sábado 13 de junio.

Martínez estará acompañado por los también hondureños Walter López y Christian Ramírez como asistentes de línea.

A diferencia de Qatar 2022, donde solo fue cuarto réferi, “El Matemático” recibió la confianza del jefe arbitral Pierluigi Collina para estar en el centro del campo.