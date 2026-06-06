“No entiendes”: José Francisco Molina se encara con periodista tras derrota de la Selección de Honduras vs. Argentina

El DT español habló en conferencia de prensa tras la derrota ante Argentina y ya tuvo su primera confrontación con un periodista.

La primera derrota en la era de José Francisco Molina llegó ante la vigente campeona del mundo Argentina que doblegó (2-0) a una Selección de Honduras que no encontró la fórmula para hacerle daño a la albiceleste.

Tras el encuentro, Molina tuvo su primer encontronazo con un periodista que cuestionó el rendimiento de La H en el amistoso en el que el combinado catracho no mostró su mejor versión.

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“Esa es tu opinión, no lo comparto. Si tú crees eso, pues me parece muy bien que lo digas. Estás en tu libertad y en tu derecho de decirlo. Yo no comparto nada de lo que acabas de decir, pero oye, si esa es la impresión que a ti te da, pues perfecto. Si eso es lo que tú viste del partido, pues perfecto. Si tú no entiendes con quién estábamos jugando, pues perfecto. ¿Qué te puedo decir yo? Nada más”, lanzó Molina visiblemente molesto.

El DT español destacó que el futbolista hondureño tiene la calidad para rendir mejor de lo demostrado ante Argentina y espera que en sus club tengan la oportunidad para mostrarse y seguir creciendo.

“Hay que ayudar a los futbolistas a que puedan rendir mejor, mejor todavía de lo que lo han hecho. Que confíen en ellos. Yo estoy convencido de que lo podemos lograr, de que tenemos la calidad, que tengan las oportunidades en sus clubes también para seguir creciendo y que acabaremos compitiendo. No tengo ninguna duda”, amplió.

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El estratega también confirmó que Honduras no podrá jugar un segundo amistoso en la fecha de FIFA y será hasta septiembre cuando se vuelva a tener una nueva ventana de trabajo.

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“Estoy satisfecho. Estoy satisfecho con la semana de trabajo, con la semana de trabajo de mis jugadores, con la manera en que han trabajado hasta el último momento. Y bueno, ahora tocará descansar para algunos, sí; algunas semanas. Para otros será un descanso cortito, porque siguen trabajando. Siguen entrenando, tienen que empezar la pretemporada, tienen partidos, tienen Copa Centroamericana. Y bueno, a seguir trabajando y a seguir mejorando todos. En septiembre tendremos otra ventana”, precisó.

La conferencia de Molina