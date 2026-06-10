Inglaterra vs. Costa Rica EN VIVO: la nueva hora del partido tras la tormenta en Orlando – minuto a minuto del amistoso

Costa Rica enfrenta a Inglaterra en un partido amistoso previo al Mundial 2026. Panamá, rival de los ingleses, estará pendiente a lo que suceda en Orlando.

En Brasil 2014, Costa Rica e inglaterra empataron sin goles en al última jornada de la fase de grupos, lo que permitió a los ticos clasificar, contra todos los pronósticos, en la primera posición, por encima de Uruguay, que fue segundo, y de Inglaterra e Italia, que quedaron eliminados.

El último antecedente entre Costa Rica e Inglaterra se remonta a 2018 cuando en un partido de preparación para el Mundial de Rusia, cuando los ingleses se impusieron por 2-0 con goles de Danny Welbeck y de Marcus Rashford.

Este será apenas el cuarto partido de Batista al frente de la selección costarricense. El técnico ha dejado claro que está armando un plantel joven, con un promedio de 24 años de edad, y que por el momento ha decidido no convocar al experimentado portero Keylor Navas , de 39 años.

Este cotejo entre Costa Rica e Inglaterra se jugará el miércoles 10 de junio a la 2:00 p.m de Centroamérica (3:00 de Panamá). Su sede es el Estadio Inter&Co Stadium de la ciudad estadounidense de Orlando.

Todo listo en el vestuario tico pero deberán esperar para iniciar el calentamiento.

¡Se confirma! El partido se retrasa y ahora mismo no hay hora de comienzo. Según informa ITV, el partido comenzará media hora más tarde de lo previsto. Eso si la tormenta no persiste sobre Orlando .

EN DIRECTO| Costa Rica enfrenta a Inglaterra en el último amisotoso de la selección europea de cara al Mundial. Panamá está pendiente.

La Selección de Inglaterra cierra este miércoles 10 de junio su ciclo de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El combinado británico se enfrentará a su par de Costa Rica en la ciudad de Orlando, en lo que representa el último examen previo a su esperado debut mundialista.

El conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel busca disipar las dudas sembradas tras su reciente y deslucida victoria por 1-0 ante Nueva Zelanda. A pesar de haber alineado a la mayoría de sus figuras titulares en ese encuentro, el rendimiento de “Los Tres Leones” quedó en deuda con la crítica y la afición. Ante el cuadro centroamericano, la exigencia será notablemente mayor para un equipo que necesita afinar piezas con urgencia.

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La mirada de Inglaterra está fija en el próximo martes 17 de junio, fecha en la que debutará oficialmente en el torneo ante Croacia. Este choque, correspondiente al Grupo L, se perfila como un duelo de vital importancia y potencialmente decisivo para las aspiraciones de ambos países de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

Por su parte, Costa Rica llega a este compromiso internacional en pleno proceso de reestructuración. Tras haber asistido de manera consecutiva a las citas mundialistas de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, “Los Ticos” no lograron el boleto para la edición de 2026.

A pesar de no estar en la Copa del Mundo, el combinado costarricense asume el partido como una prueba de fuego para su nuevo proyecto deportivo. El recuerdo del histórico Mundial de 2014 sigue fresco, aquella ocasión en que un empate 0-0 en Belo Horizonte selló la histórica clasificación de Costa Rica a octavos de final y sentenció la eliminación prematura de los ingleses. Hoy, en Orlando, buscarán propinar un nuevo golpe anímico al gigante europeo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Costa Rica vs. Inglaterra?

Este cotejo entre Costa Rica e Inglaterra se jugará el miércoles 10 de junio a la 2:00 p.m de Centroamérica (3:00 de Panamá). Su sede es el Estadio Inter&Co Stadium de la ciudad estadounidense de Orlando. Panamá, que está clasificada al Mundial 2026, mira con lupa este partido, ya que los ingleses son rivales directos en la fase de grupos.

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¿Qué canal transmite el amistoso Costa Rica vs. Inglaterra en Centroamérica?

Los fanáticos en Centroamérica podrán ver el encuentro a través deTDMax y Repretel. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse mediante Fubo Sports, ViX Premium y FOX Sports 2.