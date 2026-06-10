¿Cuánto dinero cobra un árbitro en el Mundial 2026? Así es el salario por partido

Los árbitros son un factor importante en cada Copa del Mundo y aquí te contamos lo que pueden ganar en este 2026.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no solo será histórico por sus 48 selecciones y 104 partidos, sino también por el dinero que se moverá en la cancha. Recientemente se conocieron las impresionantes cifras que cobrarán los árbitros durante el torneo, un monto que duplica lo pagado en Brasil 2014 debido al notable aumento de partidos.

Cada árbitro central recibirá un mínimo de 100 mil dólares, que incluye bonos por rendimiento. Esta cifra irá creciendo a medida que avancen las rondas de eliminación directa. De hecho, el juez de élite que tenga el honor de dirigir la gran final del Mundial se embolsará un total de 300 mil dólares.

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La tecnología también dejará grandes ganancias: los encargados del VAR cobrarán 3 mil dólares por partido en la fase de grupos y hasta 5 mil dólares en los duelos de vida o muerte.

Los representantes de Concacaf: la delegación centroamericana

La FIFA ya tiene en la mira a los árbitros de nuestra región que impartirán justicia en el torneo. Aquí te presentamos a los más destacados de Centroamérica que viajan con el silbato listo:

Árbitros Centrales

Iván Barton (El Salvador): El referente principal del grupo. Ya demostró su gran nivel en Qatar 2022 dirigiendo tres partidos importantes (incluido un Inglaterra vs. Senegal en octavos) y fue el encargado de pitar el debut de Lionel Messi con el Inter Miami.

El referente principal del grupo. Ya demostró su gran nivel en Qatar 2022 dirigiendo tres partidos importantes (incluido un Inglaterra vs. Senegal en octavos) y fue el encargado de pitar el debut de Lionel Messi con el Inter Miami. Héctor Said Martínez (Honduras): Un hombre de finales. Ha dirigido más de diez partidos definitivos en la región, incluyendo la final de la Copa Oro 2021 y la de la Liga de Campeones de Concacaf 2022. Estuvo en Qatar 2022 como cuarto árbitro.

Un hombre de finales. Ha dirigido más de diez partidos definitivos en la región, incluyendo la final de la Copa Oro 2021 y la de la Liga de Campeones de Concacaf 2022. Estuvo en Qatar 2022 como cuarto árbitro. Juan Gabriel Calderón (Costa Rica): Especialista en partidos de alta tensión. Se consolidó tras dirigir en el Mundial Sub-20 de 2023 y en fases decisivas de la Copa Oro.

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En las pantallas del VAR

Tatiana Guzmán (Nicaragua): Toda una experta en tecnología arbitral. Cuenta con la experiencia de haber estado en el VAR durante el Mundial Femenino 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Clubes. Su trabajo ha sido elogiado por el mismísimo Pierluigi Collina.

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Árbitros Asistentes

El equipo se complementa con líneas de gran experiencia en las bandas: