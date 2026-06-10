Aarón Herrera se queda sin equipo: ¿Cuál será su próximo destino?

La etapa de Aarón Herrera en el DC United llegó a su fin de manera inesperada. El club de la Major League Soccer (MLS) confirmó la salida del defensor guatemalteco, poniendo punto final a una relación que se había consolidado durante las últimas temporadas y que lo convirtió en uno de los futbolistas chapines más destacados en el extranjero.

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La desvinculación del lateral de Guatemala se produjo en plena temporada 2026, luego de que el propio jugador manifestara su intención de buscar nuevos horizontes. Esta situación provocó que perdiera protagonismo dentro del plantel y que, con el paso de las semanas, quedara fuera de varias convocatorias hasta que ambas partes alcanzaron un acuerdo para la rescisión de contrato.

Herrera había llegado a la institución de Washington en diciembre de 2023 procedente del CF Montréal, con la misión de reforzar el sector defensivo. Desde su arribo mostró regularidad y rendimiento, convirtiéndose rápidamente en una pieza importante dentro de la estructura del equipo rojinegro gracias a su capacidad para proyectarse al ataque y aportar equilibrio en defensa.

El futuro del chapín queda en el aire

Uno de los momentos más destacados de su carrera en Estados Unidos se produjo en 2024, cuando fue incluido en el MLS All-Star Team, reconocimiento que premió su gran nivel durante esa campaña y que lo colocó entre los mejores futbolistas de la liga norteamericana. Aquella temporada marcó un antes y un después para el seleccionado nacional guatemalteco.

Los números respaldan la trayectoria de Herrera en la MLS. Entre sus pasos por Real Salt Lake, CF Montréal y DC United, acumuló 206 partidos disputados, de los cuales fue titular en 192 ocasiones, registrando 17,039 minutos, tres goles y 33 asistencias, estadísticas que reflejan su constancia y relevancia en una de las ligas más competitivas de la región.

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Ahora, el panorama para Aarón Herrera está lleno de interrogantes. Con su salida oficializada, el defensor deberá decidir si continúa su carrera en el fútbol estadounidense o si acepta un nuevo desafío en otro continente. Lo cierto es que, a sus 29 años y con experiencia internacional tanto en clubes como con la Selección de Guatemala, el lateral todavía tiene mucho mercado y su próximo destino genera expectativa entre los aficionados chapines.

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