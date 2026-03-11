Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua es líder invicto y se baja al Real España de Jeaustin Campos

El Ciclón Azul de Javier López anda imparable en el fútbol de Honduras; ahora derrotó a los Lobos de la UPNFM.

José Rodas

Por José Rodas

Motagua es líder invicto del Clausura 2026 con 22 puntos, misma cantidad de Real España. Foto: La Prensa.
Motagua es líder invicto del torneo Clausura 2026 por encima del Real España de Jeaustin Campos; aunque la diferencia se marca únicamente por la diferencia de goles entre ambos equipos.

El equipo deJavier López derrotó 2-0 a los Lobos UPNFM con goles de Rodrigo Gómez y Alejandro Reyes. Este triunfo lo colocó con 22 puntos en el liderato de la tabla de posiciones.

Con este triunfo, Motagua sumó su sexto triunfo consecutivo y ya son 12 los duelos en los que no conoce la derrota.

A esa misma cantidad de puntos (22) llegó Real España que goleó 4-1 al Victoria de Hernán Medina. Los goles de los aurinegros los anotó Eddie Hernández (2), Devron García y Jean Jack Baptiste.

Mientras tanto, Marathón está quinto en la tabla de posiciones con 12 puntos. Por su parte, Olimpia es sexto también con 12 unidades, crisis que mantiene en alerta al club albo.

Al fondo de la tabla se encuentra el Choloma que en 10 partidos jugados apenas suma siete puntos alcanzados tras un triunfo y cuatro empates.

Así marcha la tabla del Clausura 2026

EquipoPuntosPJ
Motagua2210
Real España2210
Olancho 1410
Lobos UPNFM1310
Marathón1210
Olimpia129
Victoria1010
Génesis1010
Juticalpa910
Platense89
Choloma710
Los resultados de la jornada 11

  • Choloma 0-0 Marathón
  • Génesis 0-0 Olancho
  • Motagua 2-0 Lobos UPNFM
  • Real España 4-1 Victoria
  • Olimpia vs. Platense (Pendiente)
Así se jugará la jornada 12

  • Marathón vs. Olimpia
  • Olancho vs. Real España
  • Choloma vs. Juticalpa
  • Génesis vs. Olimpia
  • Victoria vs. Platense

