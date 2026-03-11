Bocha Batista revela el reto que más le preocupa con Costa Rica y no es el Mundial 2030 ￼

Fernando Batista continúa adaptándose al fútbol costarricense mientras avanza su trabajo al frente de la Selección Nacional. Aunque el objetivo a largo plazo es claro, construir un proyecto que lleve a Costa Rica al Mundial 2030, el técnico argentino dejó claro que uno de los desafíos más importantes de su gestión no pasa únicamente por la clasificación a una Copa del Mundo.

Durante una entrevista realizada en la sede de la Federación Costarricense de Fútbol, el seleccionador compartió una conversación con el equipo de comunicación de la Fedefútbol, en la que habló sobre su experiencia desde que asumió el cargo. En ese espacio, Fernando Batista explicó que su trabajo no solo se limita a analizar partidos o seguir futbolistas, sino también a comprender el entorno del fútbol costarricense.

“A veces nuestro trabajo te lleva a que tenés que estar solamente pensando en un partido de fútbol o en una situación o ver jugadores. Pero también es bueno comprometerse y conocer el lugar donde uno está trabajando. Así que por ahora es todo muy lindo”, expresó el entrenador al referirse a su proceso de adaptación al país.

El reto que Fernando Batista tiene en Costa Rica

El entrenador sorprendió al señalar que uno de los retos más importantes de su proceso con la Selección de Costa Rica será fortalecer la relación entre la selección y los clubes del país. Para Batista, construir un trabajo conjunto con las instituciones del fútbol nacional es clave para elevar el nivel general del sistema.

“Uno de los retos que tenemos del lado nuestro es que con nuestro granito de arena mejoremos día a día la liga. Tener charlas con los entrenadores, con los directores deportivos, con los presidentes, porque en definitiva tenemos que ser socios con los clubes”, explicó el estratega argentino.

Publicidad

Publicidad

Desde su perspectiva, la liga costarricense ha evolucionado en términos de competitividad y estructura, aunque considera que todavía hay espacio para seguir desarrollando el nivel del fútbol local.

“Es una liga competitiva que creció mucho en los últimos años y está trabajando, y trabajaremos para que siga creciendo, que los jugadores puedan ser más competitivos”, comentó Batista, dejando claro que el progreso del torneo local también impacta directamente en el rendimiento de la Selección Nacional.

Publicidad

ver también “Confío mucho en ellos”: Fernando Batista adelanta los dos refuerzos que llegarán a La Sele tras la fecha FIFA

La lógica, según el propio Batista, es sencilla: el crecimiento de la selección y el desarrollo de los clubes están profundamente conectados. “Porque si a la selección le va bien, a los clubes les va bien y si le va bien a los clubes le va bien a la selección”, concluyó el técnico, dejando claro que su proyecto con Costa Rica va más allá de los resultados inmediatos y apunta a fortalecer toda la estructura del fútbol nacional.

Publicidad

Datos Claves

El técnico Fernando Batista lidera el proyecto de Costa Rica hacia el Mundial 2030 .

lidera el proyecto de Costa Rica hacia el . Batista busca establecer alianzas estratégicas con entrenadores, directores deportivos y presidentes de clubes.

con entrenadores, directores deportivos y presidentes de clubes. El estratega argentino realizó estas declaraciones en la sede de la Federación Costarricense de Fútbol.