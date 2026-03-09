Pasó por Herediano, salió campeón con Alajuelense, disputó un Mundial y ahora triunfa en Europa

Carlos Martínez fue uno de los nombres que representó a Costa Rica en la Copa Mundial de Catar 2022 y también formó parte de un la Liga Deportiva Alajuelense que celebró títulos en el fútbol nacional. Con el paso del tiempo su nombre dejó de aparecer con frecuencia en el radar del balompié tico, pero el lateral derecho continúa construyendo su carrera lejos del país.

Carlos Martínez vive un gran presente en Europa

Hoy defiende los colores del FK Partizani Tirana en Albania y volvió a llamar la atención gracias a un gol que lo puso nuevamente en el foco. El futbolista costarricense fue protagonista este 9 de marzo en la liga albanesa al marcar en la victoria de su equipo por 2-0 frente al FC Dinamo City.

El tanto del defensor ayudó a consolidar un triunfo importante para el Partizani, que continúa peleando en la zona alta de la tabla en una temporada que ha sido muy competitiva dentro del campeonato local.

Con este resultado, el conjunto de Tirana alcanzó las 42 unidades y se mantiene en la cuarta posición de la clasificación general. El líder del torneo es actualmente el KF Egnatia con 51 puntos, aunque todavía quedan jornadas por disputar y el Partizani busca mantenerse en la pelea por los puestos más altos de la liga albanesa.

Para Carlos Martínez, esta temporada ha representado una oportunidad de consolidarse en el fútbol europeo. En lo que va del campeonato ha sido titular en seis encuentros de liga, además de sumar dos participaciones en la fase clasificatoria de la UEFA Europa League y una aparición en la Copa de Albania. Aunque su presencia no ha sido constante en todos los partidos, el lateral sigue ganando minutos y experiencia en el continente europeo.

Antes de dar el salto al extranjero, Martínez construyó una carrera sólida en el fútbol costarricense. Defendió camisetas como las de Guadalupe FC y San Carlos, tuvo un breve paso por Herediano y posteriormente jugó en Liga Deportiva Alajuelense, donde logró consolidarse antes de emprender su aventura internacional. Hoy, con pasado mundialista y experiencia en el fútbol tico, el lateral sigue dejando su huella en Europa mientras continúa escribiendo su historia lejos de casa.

