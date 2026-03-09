Hugo Lloris reconoció a Alajuelense y advirtió a los aficionados de LAFC que esperan otra goleada en Concachampions

En la noche de este martes, Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC abrirán su serie en el BMO Stadium de California (9:00 p.m.) correspondiente a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Los rojinegros agarraron envión justo antes del esperado cruce, gracias a los triunfos 2-0 sobre Cartaginés y 2-1 contra San Carlos por el Torneo Clausura 2026, pero llegan mermados debido a las lesiones: la última baja confirmada es la de Malcolm Pilone, quien estará fuera varios meses por una grave lesión de rodilla.

Aun a sabiendas de la situación, Hugo Lloris, portero de LAFC y campeón del mundo con Francia en 2018, resaltó a la Liga como un hueso duro de roer frente a aquellos aficionados que esperan otra apabullante goleada como la conseguida ante Real España (6-1 en la ida y 1-0 en la vuelta).

¿Qué dijo Lloris sobre Alajuelense?

Consultado en rueda de prensa por el momento del equipo, que arrancó en la MLS imponiéndose 2-0 a Houston Dynamo y 1-0 a Dallas, y lo que piensa de Alajuelense, Hugo Lloris respondió: “Creo que estamos en una buena posición. Pero también sabemos que en el fútbol todo puede cambiar fácilmente. Así que la clave es mantener la consistencia en nuestro rendimiento. Y, ya saben, los resultados”.

ver también Refuerzo de última hora: Machillo Ramírez recupera una figura clave antes de que Alajuelense visite a LAFC

“Estos cuatro partidos se juegan uno a uno antes del parón internacional, pero nos van a exigir mucho y tenemos que seguir jugando como equipo. Necesitamos que todos estén listos, comprometidos, involucrados y listos para ayudar al equipo. Y en cuanto al partido de mañana, obviamente, es un partido de Champions Cup; no importa a quién te enfrentes, tienes que estar a la altura de la competición, y también se trata de detalles. Así que vamos a ponernos en ventaja para el segundo partido, ese es el objetivo para mañana“, cerró el ex Tottenham.

El guardameta de 39 años viene de ser figura a punta de atajadas (cinco en total) frente a Dallas y llega con confianza al duelo del martes. Si la serie llega viva a la revancha, que se jugará el 17 de marzo, es probable que Lloris ataje por primera vez en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Publicidad

Publicidad

En síntesis