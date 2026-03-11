Municipal no lo puede creer: Eddie Hernández tiene de rodillas a toda Honduras y Jeaustin Campos lo celebra

Eddie Hernández atraviesa por un momento dulce en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y Jeaustin Campos celebra su gran momento tras ficharlo procedente del Municipal de Guatemala.

Y es que el hondureño ya anotó diez goles en misma cantidad de partidos disputados con la camisa del Real España; dando un resultado inmediato y ganándose el cariño de la afición.

En el Clausura 2026 el cuadro sampedrano se ha convertido en el equipo más goleador con 21 anotaciones.

“Con un delantero como Eddie Hernández y como estamos jugando, cae a la perfección”, manifestó Jeaustin Campos en conferencia de prensa.

Cabe recordar que, Eddie Hernández apenas pudo anotar apenas seis goles con Los Rojos del Municipal, cifras que no terminaron de convencer a la directiva del club guatemalteco que finalmente optó por su salida.

En el último encuentro ante Victoria, “El Bombardero” se despachó un doblete en el triunfo 4-1 que los coloca en la segunda posición del torneo con 22 unidades y con el invicto vigente.

Para Hernández, Real España es el club número 15 en su carrera tras pasar por Platense, BK Hacken, Motagua, Vida, Correcaminos, QD Jonoon, Deportes Tolima, Irtysh Pavlodar, Zob Ahan, Olimpia, Al Tai, Mohammedan, Olancho FC y Municipal.

Así marcha la tabla de goleadores

Jugador Goles Eddie Hernández 10 Rodrigo de Olivera 7 Clayvin Zúniga 7 Kilmar Peña 6 Yaudel Laera 4 Jairo Rochez 4 Edwin Solano 4 Nicolás Messiniti 4 Manuel Salinas 3