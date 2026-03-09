No subestiman a Alajuelense: DT de LAFC reveló el detalle que más le preocupa para los octavos de final de la Concachampions 2026

La serie entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC por los octavos de final de la Concachampions 2026 empieza a tomar temperatura, y en el conjunto estadounidense tienen claro que el desafío será complejo. A pocos días del partido de ida, el técnico de LAFC, Marc Dos Santos, dejó en evidencia que su equipo no subestima en absoluto al club rojinegro.

El primer capítulo de la serie se disputará este martes en territorio estadounidese y la vuelta en Costa Rica, un escenario que históricamente ha sido complicado para los equipos visitantes. Alajuelense buscará aprovechar la localía en el segundo partido para sostener o revertir lo que ocurra en Estados Unidos.

El detalle que preocupa al entrenador de LAFC

Dos Santos fue claro al analizar el contexto que encontrará en su serie ante Alajuelense. Más allá del nivel futbolístico de la Liga, el entrenador reconoció que el ambiente del estadio y la presión del público pueden convertirse en un factor determinante durante el encuentro. Esa atmósfera es precisamente el elemento que más inquieta al estratega canadiense.

“Tenemos que afrontar el partido de ida lo mejor posible para estar en condiciones de ir a un campo muy difícil”, explicó el técnico de LAFC al referirse al duelo en el Morera Soto. Luego añadió una frase que refleja el respeto que existe hacia el fútbol costarricense: “Conocemos el ambiente en Costa Rica”.

Tweet placeholder

El recuerdo de lo ocurrido en ediciones anteriores del torneo también aparece inevitablemente en la previa de la serie. Hace tres años, Alajuelense logró vencer 2-1 a LAFC en la vuelta de esta misma competencia, pero no llegó a revertir el 0-3 que había sufrido en la ida. Sin embargo, Dos Santos considera que ese resultado no debe condicionar el análisis actual.

Publicidad

Publicidad

“Es una historia diferente, un juego diferente, jugadores diferentes, contexto diferente”, afirmó el entrenador al restarle peso al pasado. Desde su perspectiva, la eliminatoria que se disputará ahora tendrá características completamente distintas y dependerá del rendimiento que ambos equipos puedan mostrar en los 180 minutos de la serie.

ver también “No podemos controlar”: en Alajuelense admiten lo que no se había dicho sobre la salida de Alexis Gamboa al extranjero

Con ese panorama, LAFC se prepara para enfrentar a un Alajuelense que llega con la motivación de volver a competir a alto nivel en la Copa de Campeones de la Concacaf. El ambiente del Morera Soto promete ser uno de los grandes protagonistas de la noche, un factor que el propio técnico visitante ya señaló como una de las mayores dificultades que espera encontrar en su visita a Costa Rica.

Publicidad

Datos Claves

El técnico Marc Dos Santos de LAFC reconoció que el ambiente en Costa Rica será determinante.

de reconoció que el ambiente en Costa Rica será determinante. El partido de ida de la Concachampions 2026 se disputará este martes en el BMO Stadium .

se disputará este martes en el . Alajuelense fue eliminado a Los Angeles FC de esta misma competencia en el 2023.