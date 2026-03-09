Es tendencia:
DT de Perú recibe la peor noticia que beneficia a Honduras para el debut de José Francisco Molina: “Mundialista”

La Selección de Perú ha recibido una noticia que no esperaba para el partido amistoso ante Honduras el 31 de marzo.

Mano Menezes tiene su primer problema bajo la dirección técnica de Perú.
Tanto la Selección de Honduras como la de Perú estrenarán técnico en 2026, luego de quedar fuera de la Copa del Mundo. Ambas escuadras quieren comenzar con el pie derecho y se han citado para un amistoso que se disputará en España el próximo 31 de marzo.

Los Incas han sufrido un duro golpe para el estreno, y se trata de una de sus figuras que se ha lesionado. La noticia fue confirmada este lunes 9 de marzo.

Perú presenta la primera baja para Honduras

Gustavo Peralta, periodista peruano, y Bolavip Perú han anunciado que Wilder Cartagena sufrió un desgarro en los isquiotibiales y no estará en el partido amistoso contra Honduras.

De acuerdo con el parte médico, el tiempo que estará de baja el mundialista en 2018 es de 3 a 4 meses. Una noticia dura para Mano Menezes, que no podrá contar con el jugador de Orlando City.

Mano Menezes pierde a un pilar fundamental de la Selección Peruana y mundialista para su gran debut, tituló Bolavip sobre la noticia que amarga a Perú.

Bolavip Perú confirma la baja del mundialista Wilder Cartagena.

Honduras también tiene una baja confirmada

Anthony García, jugador de Real España, estará fuera entre 2 y 3 meses debido a una lesión en un brazo.

García es uno de esos extremos que le gustan a José Francisco Molina, y no podrá verlo en su debut debido a la lesión que sufrió.

Datos clave

  • Wilder Cartagena sufrió un desgarro en los isquiotibiales.
  • No jugará contra Honduras en el partido amistoso porque estará de 3 a 4 meses de baja.
  • José Francisco Molina no podrá contar con Anthony García.

