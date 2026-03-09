DT de Perú recibe la peor noticia que beneficia a Honduras para el debut de José Francisco Molina: “Mundialista”

Tanto la Selección de Honduras como la de Perú estrenarán técnico en 2026, luego de quedar fuera de la Copa del Mundo. Ambas escuadras quieren comenzar con el pie derecho y se han citado para un amistoso que se disputará en España el próximo 31 de marzo.

Los Incas han sufrido un duro golpe para el estreno, y se trata de una de sus figuras que se ha lesionado. La noticia fue confirmada este lunes 9 de marzo.

Perú presenta la primera baja para Honduras

Gustavo Peralta, periodista peruano, y Bolavip Perú han anunciado que Wilder Cartagena sufrió un desgarro en los isquiotibiales y no estará en el partido amistoso contra Honduras.

De acuerdo con el parte médico, el tiempo que estará de baja el mundialista en 2018 es de 3 a 4 meses. Una noticia dura para Mano Menezes, que no podrá contar con el jugador de Orlando City.

“Mano Menezes pierde a un pilar fundamental de la Selección Peruana y mundialista para su gran debut“, tituló Bolavip sobre la noticia que amarga a Perú.

Honduras también tiene una baja confirmada

Anthony García, jugador de Real España, estará fuera entre 2 y 3 meses debido a una lesión en un brazo.

García es uno de esos extremos que le gustan a José Francisco Molina, y no podrá verlo en su debut debido a la lesión que sufrió.

Datos clave

Wilder Cartagena sufrió un desgarro en los isquiotibiales.

sufrió un desgarro en los isquiotibiales. No jugará contra Honduras en el partido amistoso porque estará de 3 a 4 meses de baja.

José Francisco Molina no podrá contar con Anthony García.