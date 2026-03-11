No todo es Saprissa: los negocios que Erick Lonnis administra por fuera del fútbol

Erick Lonnis es una de las figuras más reconocidas en la historia reciente del fútbol costarricense. Su legado como arquero del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional lo convirtió en un referente dentro y fuera de la cancha, y hoy continúa ligado al club morado como parte de su estructura deportiva.

Sin embargo, su vida profesional no se limita únicamente al fútbol. A lo largo de los años, el exguardameta también ha desarrollado distintos proyectos personales y emprendimientos alejados del ámbito estrictamente deportivo.

Los negocios de Erick Lonnis

Uno de los espacios donde Erick Lonnis ha encontrado una segunda carrera es en el mundo de la formación y el liderazgo. Tras su retiro como futbolista profesional, el exarquero se involucró en iniciativas vinculadas al desarrollo personal, el liderazgo y la gestión de equipos. Esa experiencia acumulada en el alto rendimiento le permitió trasladar muchos de los valores del deporte al mundo empresarial y educativo.

En ese camino, Lonnis ha participado activamente en proyectos de consultoría organizacional y liderazgo. A través de este tipo de iniciativas, el histórico capitán de Saprissa ha trabajado con empresas y organizaciones en temas relacionados con cultura organizacional, liderazgo de equipos y toma de decisiones en entornos de alta presión, utilizando como base su experiencia en el fútbol profesional.

Otro de los ámbitos en los que el exfutbolista se ha posicionado es el de las conferencias motivacionales. Lonnis suele ser invitado a impartir charlas en empresas, universidades y distintos espacios de formación, donde comparte experiencias sobre disciplina, trabajo en equipo y superación personal. En esas presentaciones, el exarquero combina anécdotas de su carrera deportiva con reflexiones aplicables al mundo profesional.

Publicidad

Publicidad

Además de estas actividades, también ha mantenido un vínculo cercano con el ámbito académico. En distintos momentos ha participado como docente y conferencista en instituciones educativas, reforzando su perfil como formador y promotor de valores vinculados al liderazgo y la educación.

ver también “En negociaciones”: Lonnis confirma que Saprissa ya conversa con varios jugadores para el Apertura 2026

De esta manera, mientras continúa participando en la toma de decisiones dentro del Deportivo Saprissa, Erick Lonnis ha construido una faceta profesional paralela que trasciende el fútbol. Entre consultoría, formación y charlas motivacionales, el histórico arquero morado demuestra que su influencia no se limita únicamente a lo que ocurre dentro de una cancha, sino también al impacto que puede generar en otros ámbitos de la sociedad.

Publicidad

Datos Claves

Erick Lonnis desempeña funciones dentro de la estructura deportiva del club Deportivo Saprissa .

desempeña funciones dentro de la del club . El exguardameta desarrolla proyectos de consultoría organizacional , liderazgo y gestión de equipos para empresas.

, y para empresas. Lonnis imparte charlas motivacionales y participa como docente en diversas instituciones educativas.