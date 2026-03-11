Marcos Escoe rompió el silencio y contó todo lo que tuvo que vivir en Saprissa: “Nunca dudé”

El paso de Marcos Escoe por el Deportivo Saprissa fue breve, pero dejó una historia marcada por expectativas, críticas y una oportunidad que no terminó de consolidarse. El joven atacante de 21 años llegó al club tibaseño con la ilusión de abrirse espacio en uno de los equipos más exigentes de Centroamérica, aunque su participación terminó siendo mucho más limitada de lo que esperaba.

Durante su etapa con el conjunto morado, Escoe apenas acumuló 103 minutos en cancha, una cifra que refleja lo complicado que fue encontrar continuidad dentro del plantel. En medio de la competencia interna y las exigencias del club, el delantero terminó saliendo a préstamo en busca de minutos, recalando finalmente en el Pitbulls FC, donde intenta relanzar su carrera.

El futbolista decidió recientemente romper el silencio sobre lo que vivió durante su paso por Saprissa. En sus declaraciones, reconoció que no logró tener las oportunidades que esperaba cuando llegó a la institución, algo que terminó condicionando su crecimiento dentro del equipo.

¿Qué dijo Marcos Escoe sobre su paso por Saprissa?

“En Saprissa no se han tenido tantas chances u oportunidades como uno quería. No estaba jugando lo que a mí me habría gustado jugar”, expresó el atacante al referirse a su experiencia con el club tibaseño.

A pesar de ese escenario, Marcos Escoe dejó claro que su llegada al equipo morado fue un momento importante en su carrera y que nunca dejó de confiar en su capacidad para competir al máximo nivel. Para el joven delantero, vestir la camiseta de Saprissa representó un desafío enorme dentro del fútbol centroamericano.

“Me puse muy feliz al estar en el equipo más grande del país y el mejor de Centroamérica. Estaba muy feliz y quería aprovechar la oportunidad. Yo me sentía listo, nunca dudé de mí ni de mis capacidades”, aseguró el jugador al recordar aquella etapa.

Ahora, con su presente en Pitbulls FC, el atacante intenta recuperar ritmo y protagonismo en un entorno que, según él mismo reconoce, le ha permitido sentirse respaldado desde el primer momento. “Un equipo que me abrió las puertas, que ha confiado en mí desde el día uno y es una familia; aquí nos llevamos súper bien”, afirmó Escoe, convencido de que esta nueva etapa puede ser clave para relanzar su carrera tras su paso por Saprissa.

