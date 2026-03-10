Concacaf toma esta decisión con Mario Escobar tras la polémica que protagonizó en Guatemala

El árbitro Mario Escobar se encuentra en el ojo de la polémica en Guatemala luego de que circulara en redes sociales una supuesta foto suya en estado de ebriedad durante la madrugada de este sábado 7 de marzo, después del show que el Grupo Frontera dio en el Estadio Cementos Progreso.

La grieta que se generó, con aficionados y periodistas exigiéndole profesionalismo al silbatero y otros defendiendo su derecho a hacer lo que desee en su tiempo libre, creció con el agravante de que el domingo a las 11:00 a.m. le tocó dirigir el encuentro de Xelajú MC contra Aurora (0-0) por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026.

Al minuto 57, mientras Escobar observaba la finalización de una jugada con un remate de media distancia, el zaguero Kevin Ruiz aprovechó para agredir por detrás a uno de los futbolistas aurinegros con un repudiable codazo que era merecedor de expulsión. Sin embargo, Escobar apenas lo amonestó.

El error pareciera ser principalmente de sus jueces de línea, Juan Tipaz y Dostin Acutá, pues no le reportaron nada a través de los intercomunicadores —recordemos que en la Liga Nacional todavía no hay VAR—. Pero al juez se le achacó que no estuvo lúcido para ver la infracción.

Concacaf tomó una decisión con Mario Escobar

De acuerdo a la información del periodista Juan Carlos Gálvez, Concacaf respaldó a Mario Escobar otorgándole la responsabilidad de impartir justicia en un partido importante por la Copa de Campeones: “El árbitro guatemalteco pita la próxima semana Tigres vs. Cincinnati”, escribió en X.

El encuentro en cuestión corresponde a la vuelta de los octavos de final entre los líderes de las tablas acumuladas de Liga MX y la MLS, respectivamente, que tendrá lugar el jueves 19 de marzo, a las 7:00 p.m., en el Estadio Universitario. El ganador de la serie chocará con Seattle Sounders o Vancouver Whitecaps.

Escobar pelea, en estos momentos, por un cupo en el Mundial 2026. Está bien considerado y participó de los seminarios dictados por la FIFA. Además, viene de dirigir en la pasada Copa Oro, en partidos de la liga saudí y arbitró la última final de la Liga Nacional que Antigua GFC le ganó a Municipal, solo por mencionar algunos ejemplos.

