La Argentina de Messi no lo esperaba: el giro impensado de Honduras para el amistoso previo al Mundial 2026

No ir al Mundial 2026 será en la historia de Hondurasun duro golpe, esto por la forma en cómo perdió la clasificación en sus dos últimos partidos ante Nicaragua y Costa Rica.

Luego del revés, la Bicolor se ha quedado sin técnico ya que Reinaldo Rueda no dirigirá más porque su contrato llegó a su fin.

ver también Lo que toda Honduras quería saber tras el fracaso al Mundial 2026: los millones de dólares que ganó Reinaldo Rueda en concepto de salario

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) deberá buscar un nuevo entrenador, pero ha presentado un problema la próxima vez que la veamos.

¿Qué viene para Honduras luego de quedar eliminada del Mundial 2026?

Honduras tiene un problema y es que la elección de su nuevo técnico no será pronto, digamos, este año ya no ajustará para que lo anuncien.

Sumado a esto, tiene un amistoso pactado contra la Argentina de Lionel Messi y todo indica que será dirigida por un técnico interino.

Fútbol Centroamérica fue el primero en dar la noticia a todosy más tarde lo confirmó Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Publicidad

Publicidad

“Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serán con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios”.

ver también Fue tratado de la peor forma ante Costa Rica, sufrió no ir al Mundial 2026 con Honduras y pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “Esto comienza”

Tal y como pasó en 2022 previo al Mundial de Qatar, Argentina jugará con Honduras, aquella vez el resultado 3-0 a favor de la albiceleste. Y también fue dirigida por un DT interino para la Bicolor, en este caso, Diego Vázquez.