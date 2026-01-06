“De las que tanto nos gustan”: Olimpia confirma la noticia que ilusiona a toda su afición camino a la Copa 40

Olimpia confirmó una noticia que ilusiona a toda su afición. En cercanías a jugar la final del Torneo Clausura 2025 contra Marathón, la dirigencia encendió la locura entre todos los aficionados. El equipo ultima detalles para iniciar el año calendario con un festejo.

Toda la fanaticada merengue se hace sentir minuto a minuto. A menos de un día para el desarrollo del enfrentamiento definitorio en el Estadio Nacional Chelato Uclés, hay sectores del estadio que están vendidos. Se espera el lleno absoluto.

La directiva de Los Leones dio anuncio oficial de cuáles son las tribunas que no ofrecen más localidades. Además, incentivó a que los hinchas no se queden sin sus tickets y se apuren a adquirirlos de forma ordenada. Honduras está en vilo.

Olimpia confirma localidades agotadas en parte del Estadio Nacional Chelato Uclés

Según el mensaje publicado por Olimpia a través de las redes sociales, no quedan ubicaciones adquiribles en las tribunas Sol Centro y Silla, al igual que pasa en Sol Sur Anexo y Sombra Sur. Prácticamente, dos tercios del estadio ya se encuentran agotados.

Además, confirmaron en ese mismo mensaje que todavía quedan localidades en las boleterías. Las mismas se ubican en Sol Norte, Sol Norte Anexo y en Sombra Norte. Dichas entradas todavía están disponibles a través de los puntos Dilo.

“Una de esas noches de las que tanto nos gustan. Con el Nacional alentando al Rey de Copas”, alentó Olimpia a través de su cuenta oficial de X. Este encuentro con Marathón será el miércoles 7 de enero a partir de las 19.00 horas de Honduras.