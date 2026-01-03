Es tendencia:
Mientras en Alajuelense piden fichajes, se filtra el refuerzo más esperado para el Clausura 2026

Después de varias salidas en este 2026, los manudos reciben una buena noticia en Alajuelense.

El equipo manudo sumará un delantero.
© Prensa AlajuelenseEl equipo manudo sumará un delantero.

Una de las quejas que más hizo la afición de la Liga Deportiva Alajuelense en los últimos días fue la falta de nuevas contrataciones para el Clausura 2026. Apenas llegó Kenneth Vargas desde Herediano y lo hizo en calidad de cedido.

Este reclamo de los aficionados surge porque la Liga ya tiene seis salidas confirmadas después de haber conseguido el campeonato nacional. Sin embargo, en los próximos días la situación cambiará según la información que se dio a conocer.

El periodista Ferlin Fuentes confirmó en El Mundo CR que “Alajuelense pronto anunciará la contratación de un delantero“. Esta novedad tiene un gran valor para el equipo de Machillo Ramírez, ya que actualmente cuenta con un solo delantero que es Ronaldo Cisneros.

El delantero que Alajuelense descartó por cuestiones económicas

Recientemente, el León se interesó en Agustín Auzmendi, delantero que actualmente se desempeña en Godoy Cruz de la segunda división del fútbol argentino y con pasado en Motagua. No obstante, el equipo rojinegro lo descartaría por motivos económicos.

Con Auzmendi fuera del radar, Alajuelense tendrá que posar sus ojos en otro delantero para este nuevo campeonato. Cabe recordar que todavía se encuentra Alberto Toril en la planilla, pero no seguirá y la Liga podría terminar su contrato en los próximos días.

Además, en las últimas horas, el León comunicó la salida de Doryan Rodríguez a Puntarenas FC, el otro delantero que tenía en el equipo. Con Cisneros como única opción, se confirma que vendrá un nuevo atacante en los próximos días.

