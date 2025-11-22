Fue tratado de la peor forma ante Costa Rica, sufrió no ir al Mundial 2026 con Honduras y pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “Esto comienza”

La eliminación de Honduras de la Copa del Mundo 2026 sigue dando mucho de qué hablar, ya que a pesar de hacer una buena Eliminatoria quedaron fuera de un torneo al que van desde Brasil 2014.

Reinaldo Rueda ya dejó el puesto, pero el país está golpeado por todo lo que pasó ante Nicaragua y Costa Rica en el cierre.

ver también Otro jugador de Honduras se retira de la selección y señala al culpable de no ir al Mundial 2026: “Tocados”

Rueda ha sido muy criticado por la afición, ya que se murió con su base y nunca dio entrada a jugadores que estaban pasando un buen momento en la Liga Nacional de Honduras.

No solo es el caso de José Mario Pinto, del cual hemos hablado largo y tendido, también está el de Erick Puerto, que después que lo trataron de la peor forma en su primera convocatoria a la mayor, ha respondido al colombiano.

¿Qué pasó con Erick Puerto luego de que Rueda lo trato de lo peor?

Para poner en contexto, Puerto no tuvo ningún minuto ante Nicaragua y Costa Rica, pero aún cuando Rueda lo borró completamente y lo envió a las graderías sin darle uniforme.

El técnico recibió infinidad de comentarios negativos por esta situación y más con lo que hizo Erick Puerto en su regreso a su club Platense.

Publicidad

Publicidad

Puerto jugó el viernes por la noche y marcó un póker en la victoria 1-4 de Platense de visitante contra Choloma.

ver también Honduras, cerca del Mundial 2026: la gran noticia que llega desde Panamá tras el fracaso de la Bicolor

Esto ha genero mucho eco en la prensa y afición como una respuesta a Reinaldo Rueda que no le dio la oportunidad, aunque el jugador no mostró rencor contra el técnico.

Publicidad

“Muy contento que me hayan tomado en cuenta (selección), que me hayan permitido formar parte de esa hermosa familia. Las lagrimas son porque mi mamá me vino a ver, me dijo que disfrutara y esos goles son para ella”.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Y para lo que viene con la camisa de Honduras: “¿Debutar? Sí, primero Dios, voy a seguir trabajando y espero la oportunidad. ¿Rueda? Que siga trabajando, que no bajara los brazos y que esto apenas comienza para mí. Gracias a la afición que me pidió, seguiré trabajando para algún día darles esa alegría (ir a un Mundial)”.

Muchos no entienden cómo Rueda no le dio minutos a un puerto que ya 15 goles en 16 partidos en lo que va del torneo Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Platense seguro tendrá ofertas de clubes nacionales e internacionales por el goleador que está a 4 goles de igualar el récord que tiene Choco Lozano con Olimpia como el jugador que más goles marcó en un torneo de Liga Nacional de Honduras.