Lo que toda Honduras quería saber tras el fracaso al Mundial 2026: los millones de dólares que ganó Reinaldo Rueda en concepto de salario

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) tomó la decisión el pasado 16 de julio de 2023 de darle la confianza a Reinaldo Rueda para que fuera el entrenador que llevara a la Bicolor a su cuarto Mundial 2026 luego de dos procesos fallidos 2018 y 2022.

Rueda fue el que regresó a Honduras a una Copa del Mundo tras 28 años en 2010, pero en esta ocasión fracasó y su última conferencia de prensa la recordaremos por cómo soltó lágrimas de dolor. Salvo la Copa Oro, nunca enlazamos más de una alegría en su segunda etapa.

Muchos aficionados molestos y resentidos, querían saber cuánto fue el dinero que se llevó Rueda tras fracasar con la “H” camino al Mundial y es que su salario era de dominio público, 45 millones de dólares mensuales.

¿Cuántos millones se llevó Reinaldo Rueda de Honduras tras fracasar camino al Mundial 2026?

Desde su fecha de su presentación a la fecha de salida, hubo 28 meses de trabajo lo que traduce que Rueda ganó 1,260,00 dólares para ser exactos. Estamos hablando que todo el proceso le costó 33 millones de lempiras.

Este pudo ser el último contrato jugoso de Reinaldo, ya que el colombiano aseguró que se iba a retirar de los banquillos tras su paso por Honduras.

Aunque en el horizonte aparece Atlético Nacional quería tenerlo nuevamente. Con el club de su país tuvo muy buenos años, incluso, ganó una histórica Copa Libertadores.

Rueda se encuentra en Honduras pasando unos días de vacaciones y se espera que en los próximos días pueda tener una última comparecencia para hablar una última vez de lo que pasó camino al Mundial 2026.