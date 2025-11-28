“Ya hablaron”: filtran al DT de Argentina que Fedefútbol tiene en carpeta para Costa Rica… y no es Andrés Carevic

La danza de nombres ya comenzó en los pasillos de la Fedefútbol. Primero circuló el rumor de que Luis Fernando Tena sería el elegido para reemplazar a Miguel “Piojo” Herrera tras su fracaso al frente de la Selección de Costa Rica, pero el propio presidente de la Federación, Osael Maroto, salió a desmentirlo, asegurando que la terna de candidatos todavía no estaba definida.

Acto seguido, desde Municipal Liberia se animaron a poner sobre la mesa el nombre de José Saturnino Cardozo para iniciar el proceso de reconstrucción rumbo al 2030. Sin embargo, hay otro estratega sudamericano que empieza a tomar fuerza para tomar las riendas de La Sele… y no se trata del DT de Cartaginés, Andrés Carevic.

ver también Fue a dos Mundiales, pasó por un grande de Sudamérica y ahora quiere reemplazar al Piojo Herrera en La Sele: “Él es el hombre”

Un nuevo candidato entra en escena

Yashin Digital, el medio del periodista Yashin Quesada, informó a través de Facebook que “el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ya inició gestiones para la escogencia del nuevo técnico de la Selección Nacional de Costa Rica”.

Según el reporte, el apuntado no sería Saturnino Cardozo ni Carevic, sino un entrenador argentino de 55 años que estuvo involucrado en las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026: Fernando “Bocha” Batista.

(Facebook).

“Este medio pudo verificar que personeros de la FCRF ya hablaron con el representante del técnico argentino Fernando Batista. El Comité Ejecutivo busca tener varios candidatos para nombrar al técnico antes de que termine el mes de enero”, reveló Quesada. Con esto, Batista entra oficialmente en la discusión por el banquillo de La Sele.

Publicidad

Publicidad

La experiencia del “Bocha” Batista

Lo curioso del caso Batista es que su carrera como entrenador estuvo dedicada exclusivamente a selecciones nacionales, sin pasar por ningún club. Dirigió a las categorías Sub-18 y Sub-19 de Armenia, luego tomó las Sub-20 y Sub-23 de Argentina (incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio) y en 2023 asumió la Selección Mayor de Venezuela.

Registra una efectividad global del 54,54%, superior a la de Miguel Herrera (43,14%), aunque también hay que aclarar que el Piojo acumula más de 20 años en el oficio, mientras que Batista comenzó recién en 2018. Aun así, su palmarés es respetable: fue campeón del Oro Panamericano y del Preolímpico Sudamericano con Argentina en 2019 y 2020.

Publicidad

ver también “Hemos tenido reuniones”: Osael Maroto anuncia la llegada que sacudirá a La Sele tras el fracaso rumbo al Mundial 2026 y la salida del Piojo Herrera

Con Venezuela, Batista llegó con vida hasta la última fecha de la Eliminatoria mundialista. La Vinotinto soñó con ir al repechaje, pero cayó goleada ante Colombia en la jornada final y Bolivia (que derrotó a Brasil en El Alto) obtuvo el cupo que estuvo muy cerca de ser histórico para los venezolanos. Ahora, su nombre aparece en la órbita de una Costa Rica que necesita empezar a recontruirse desde cero.