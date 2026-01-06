Saprissa en alerta: la amenaza que llega desde Honduras y tiene a toda Centroamérica pendiente

La final del Apertura 2025 de Honduras entre Olimpia y Marathón no sólo define un campeón: también puede mover una línea histórica a nivel regional. En Costa Rica, Saprissa mira de reojo porque su lugar en la cima de Centroamérica podría dejar de ser “en solitario” si en Tegucigalpa se confirma un escenario que hace ruido desde hace tiempo.

El motivo es simple y pesado: Saprissa es el máximo ganador de ligas en Centroamérica con 40 títulos, y Olimpia llega con 39. Si el León se consagra, alcanza la famosa “40” y empatan al Monstruo Morado en la punta del ranking regional.

ver también “Acuerdo total”: Rodrigo de Olivera da el bombazo en el mercado de fichajes de Centroamérica

Por qué Centroamérica está atento a la final de Honduras

Cuando se habla de “grandes” en Centroamérica, casi siempre la conversación termina en los mismos nombres. Pero esta final tiene un condimento extra: puede igualar el récord de ligas que Saprissa instaló como marca regional.

En otras palabras: no es sólo Olimpia vs. Marathón. Es Olimpia vs. la historia… y Saprissa como referencia inevitable.

Olimpia va por la 40: qué significa si sale campeón

Olimpia viene de conquistar su título 39 de Liga Nacional (conseguido en 2025) y ahora está a uno de empatar el número redondo que distingue a Saprissa. Tras el 2-2 de la ida en San Pedro Sula, este miércoles recibirá a Marathón en Tegucigalpa por la final de vuelta.

Si Olimpia es campeón del Apertura 2025: llegará a 40 ligas e igualará a Saprissa como máximo ganador de torneos de liga en Centroamérica.



llegará a e como máximo ganador de torneos de liga en Centroamérica. Si Marathón es campeón: Olimpia se queda en 39 y Saprissa mantiene la cima regional en 40.

Publicidad

Publicidad

Top 10: los clubes con más títulos de liga en Centroamérica

Deportivo Saprissa (Costa Rica) — 40

Olimpia (Honduras) — 39

Diriangén (Nicaragua) — 33

Municipal (Guatemala) — 32

Comunicaciones (Guatemala) — 32

Alajuelense (Costa Rica) — 31

Herediano (Costa Rica) — 31

Motagua (Honduras) — 19

Real Estelí (Nicaragua) — 19

FAS / Alianza (El Salvador) — 19

¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

Luego del empate 2-2 en la ida disputada en San Pedro Sula, la revancha que definirá al campeón del Apertura 2025 se jugará así:

Publicidad

ver también “Casting para volver”: la inesperada decisión que tomarían Henry Figueroa con Marathón para este 2026

Día: miércoles 7 de enero

miércoles Hora: 7:00 p. m. (Honduras)

(Honduras) Estadio: Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)

Publicidad

En esta Gran Final entre Olimpia y Marathón no hay gol de visitante ni ventaja deportiva. En caso de persistir el empate global, la serie se irá a una prórroga de 30 minutos y si fuera necesario se definirá por penales.

Publicidad

Si Olimpia levanta la copa, la final de Honduras no sólo se recordará por el título: quedará marcada como la noche en la que Centroamérica tuvo dos “reyes” en ligas en la misma cima. Y si Marathón lo impide, Saprissa respirará… al menos por un rato.