Concacaf impacta Honduras con la noticia que confirma de Olimpia y Marathón antes de la Gran Final

Olimpia y Marathón se preparan para la ida de la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Lo que no esperaban era la notificación de Concacaf antes del encuentro en San Pedro Sula.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación actualizó el ranking de clubes de Centroamérica y los clubes catrachos fueron protagonistas.

Concacaf lo confirma a Olimpia y Marathón

Olimpia sumó dos puntos más en la tabla luego de sus resultados en la Triangular de la Liga Nacional de Honduras. Ganó en dos ocasiones a Real España, un gane y empate ante Motagua.

Los Leones ostentan 1,163 unidades, están a 16 del líder absoluto, Alajuelense. Saprissa es tercero, Municipal cuarto y Herediano quinto.

Marathón también sumó puntos en la tabla (2) luego sus triunfos en la Triangular y está por encima de clubes como Cartaginés, Plaza Amador, Xelajú y al mismo Motagua.

De vencer a Olimpia en la final, los verdes podrían escalar hasta el 5to puesto del ranking de Concacaf.

El ganador de la final Olimpia vs Marathón obtendrá un boleto directo a la próxima edición de la Copa Centroamericana que se jugará de julio a diciembre de este año.