Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Concacaf impacta Honduras con la noticia que confirma de Olimpia y Marathón antes de la Gran Final

Olimpia y Marathón han recibido una notificación de parte de Concacaf a tan solo horas de disputar la final de ida del Apertura 2025.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Marathón y Olimpia se miden en la final de ida del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
Marathón y Olimpia se miden en la final de ida del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Olimpia y Marathón se preparan para la ida de la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Lo que no esperaban era la notificación de Concacaf antes del encuentro en San Pedro Sula.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación actualizó el ranking de clubes de Centroamérica y los clubes catrachos fueron protagonistas.

Jeaustin Campos lo da por perdido: el inesperado fichaje que Olimpia y Motagua quieren robar a Real España

ver también

Jeaustin Campos lo da por perdido: el inesperado fichaje que Olimpia y Motagua quieren robar a Real España

Concacaf lo confirma a Olimpia y Marathón

Olimpia sumó dos puntos más en la tabla luego de sus resultados en la Triangular de la Liga Nacional de Honduras. Ganó en dos ocasiones a Real España, un gane y empate ante Motagua.

Los Leones ostentan 1,163 unidades, están a 16 del líder absoluto, Alajuelense. Saprissa es tercero, Municipal cuarto y Herediano quinto.

Marathón también sumó puntos en la tabla (2) luego sus triunfos en la Triangular y está por encima de clubes como Cartaginés, Plaza Amador, Xelajú y al mismo Motagua.

“Ya firmó”: Motagua lo saca de Costa Rica y cierra el fichaje más polémico que la afición no quería ver para el Clausura 2026

ver también

“Ya firmó”: Motagua lo saca de Costa Rica y cierra el fichaje más polémico que la afición no quería ver para el Clausura 2026

De vencer a Olimpia en la final, los verdes podrían escalar hasta el 5to puesto del ranking de Concacaf.

Publicidad

El ganador de la final Olimpia vs Marathón obtendrá un boleto directo a la próxima edición de la Copa Centroamericana que se jugará de julio a diciembre de este año.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Olimpia va por la 40 y Marathón por la 10: así está la tabla histórica de campeones
Honduras

Olimpia va por la 40 y Marathón por la 10: así está la tabla histórica de campeones

Dónde ver Marathón vs. Olimpia en Estados Unidos: final de ida del Apertura 2025
Honduras

Dónde ver Marathón vs. Olimpia en Estados Unidos: final de ida del Apertura 2025

¿Cuándo fue la última vez que Marathón le ganó una final a Olimpia?
Honduras

¿Cuándo fue la última vez que Marathón le ganó una final a Olimpia?

Decisión tomada: Mario Acevedo definió el futuro de Chava Estrada en Municipal
Guatemala

Decisión tomada: Mario Acevedo definió el futuro de Chava Estrada en Municipal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo