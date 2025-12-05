Campeón del mundo con Argentina en 2022 se acordó de Costa Rica durante el sorteo y avisó para el Mundial 2026: “Ojo con Panamá”

Costa Rica fracasó en las Eliminatorias al Mundial 2026 pero sigue presente en la memoria de los futboleros pese a su criticada performance en este último proceso de la mano del Piojo Herrera.

Aquella gesta del Mundial 2014 bañó de respeto la casa tica. Llegó a la competencia en Brasil con el vestido de la Cenicienta pese a haber participado en ediciones anteriores. Estaba en el Grupo E junto a Inglaterra, Italia y Uruguay. Tres campeones, tres potencias.

Llegó a tierras verdeamarelas y muchos creían que se iría temprano, pero llegó hasta cuartos de final y se despidió por penales ante Países Bajos, tercer puesto en la competencia. El ejemplo de aquella actuación sirvió ahora para que un campeón mundial con Argentina en Qatar 2022 le otorgue a Panamá la importancia merecida.

Nicolás Tagliafico recordó a Costa Rica y respaldó a Panamá para el Mundial 2026

Nicolás Tagliafico siguió cada movimiento del sorteo que la FIFA realizó para la fase inicial de la próxima Copa del Mundo a través de su canal de Twitch. El defensor analizó los 12 grupos junto con cada uno de los participantes. Entre ellos, Panamá.

Y si bien muchos no lo dan com favorito, a la hora de vaticinar batacazos, el futbolista albiceleste recordó que nada es imposible en el fútbol. Eso fue lo que aprendió de Costa Rica en el 2014.

“Ojo con Panamá. ¿Se acuerdan de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 que la rompió toda? En los mundiales siempre hay una sorpresa”, comparó el lateral que levantó el trofeo en Qatar 2022 junto a Lionel Messi y toda la Argentina.

Grupo L, Mundial 2026: los competidores de Panamá

En el sorteo realizado este viernes en Washington, Panamá quedó en el tercer lugar del Grupo L, donde competirá contra Inglaterra, potencia y creadores del fútbol; Croacia, subcampeón en 2018 y tercer puesto en 2022, y a Ghana, una potencia del fútbol de África.

A Inglaterra ya lo padeció en Rusia 2018: en aquella ocasión, en la fase de grupos, el equipo que conducía Bolillo Gómez fue goleado por 6-1.