Extranjeros en Fedefútbol: Osael Maroto mira hacia Europa para reemplazar a Ignacio Hierro

Luego de pasar casi un mes sin director deportivo tras la salida del mexicano Ignacio Hierro, en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) continúan analizando perfiles para cubrir el cargo.

En una primera instancia, el Comité Ejecutivo que preside Osael Maroto se debatía entre tres nombres: Rónald González, Paulo Wanchope y el español Ángel Catalina.

Sin embargo, en los últimos días el escenario cambió de manera significativa. Gustavo Araya, secretario general de la FCRF, confirmó que la lista de aspirantes se amplió considerablemente, al punto de que ya se revisaron y analizaron “más de 10 currículums de mucho nombre”, según explicó en declaraciones a Teletica.

Una lista cada vez más europea

De acuerdo con lo detallado por Araya, entre los candidatos que hoy están en carrera para ocupar el puesto de director de selecciones hay perfiles de distintas nacionalidades.

La nómina incluye a tres costarricenses —Rónald González, Paulo Wanchope y un tercer nombre que no fue revelado—, además de un argentino, un neerlandés, un mexicano, un colombiano y “varios” españoles, grupo en el que se mantiene Ángel Catalina.

“El nombramiento del director de selecciones es uno de los más importantes que tiene hoy la Federación Costarricense de Fútbol, y eso obliga a hacer un análisis bastante comedido, un análisis profundo, no una decisión antojadiza”, aclaró el jerarca del fútbol nacional.

La definición, ¿más cerca?

Mientras tanto, la Federación sigue sin apurar los tiempos y sostiene que la prioridad es elegir el perfil adecuado antes que cerrar el nombre rápidamente.

Para la próxima semana está pactada una nueva reunión del Comité Ejecutivo. Será un encuentro clave para seguir depurando la lista y, quizás, comenzar a encaminar una decisión.