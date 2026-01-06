Dónde ver a Olimpia vs. Marathón en Estados Unidos: final de vuelta del Apertura 2025 de Honduras

La final del Torneo Apertura 2025 llegará a su momento culmine este miércoles. Tras el empate 2-2 en la ida en San Pedro Sula, Olimpia y Marathón jugarán la vuelta con una certeza: quien gane esta edición del clásico será campeón de la Liga Nacional de Honduras.

Para esta definición no hay gol de visita, así que cualquier empate en los 90 minutos llevará la serie a tiempo extra. Y si hace falta, habrá penales. Veremos si llega la estrella 40 para los Albos, que igualarían a Saprissa de Costa Rica, o si el cuadro Esmeralda levanta su décimo cetro nacional.

¿Cuándo juega Olimpia vs. Marathón la final de vuelta?

Olimpia recibirá a Marathón este miércoles 7 de enero, a las 8:00 p.m. (ET) de Estados Unidos. El clásico será albergado por el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

Horarios de la final de Honduras para USA:

ET: 8:00 p.m.

8:00 p.m. CT: 7:00 p.m.

7:00 p.m. MT: 6:00 p.m.

6:00 p.m. PT: 5:00 p.m.

¿Cómo ver EN VIVO a Olimpia vs. Marathón en USA?

FOX Deportes (TV)

(TV) Streaming oficial de Deportes TVC (web / “Partidos EN VIVO” para el extranjero)

¿Cómo llega Olimpia a la final contra Marathón?

El equipo de Eduardo Espinel llega con el impulso de haber sacado un 2-2 en la ida, gracias a los goles de Emanuel Hernández (32′) y el, a esta altura, histórico artillero Yustin Arboleda (67′), además de motivado por definir la serie en su casa.

Resultados de Olimpia en la Triangular A:

Real España 0-1 Olimpia

Olimpia Olimpia 2-0 Motagua

Motagua Motagua 1-1 Olimpia

Olimpia Olimpia 1-0 Real España

¿Cómo llega Marathón a la final contra Olimpia?

La escuadro de Pablo Lavallén rozó el golpe como local en la ida, donde se ilusionó con las anotaciones de Nicolás Messiniti (9′) y Rubilio Castillo (77′). Pero ahora necesita una victoria en Tegucigalpa para cortar la tendencia histórica: cuando arrancó empatando como local, solo campeonó en 5 de 17 finales.

Resultados de Marathón en la Triangular B:

Olancho FC 0-3 Marathón

Marathón Marathón 3-0 Platense

Platense Platense 2-2 Marathón

Marathón Marathón 2-1 Olancho FC

¿Quién es el árbitro de la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?