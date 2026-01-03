Olimpia en vilo: desde Alajuelense dejan el mensaje que puede servir para llevarse a una de sus grandes figuras

Olimpia se encuentra en vilo. Algunos mensajes llegaron desde Alajuelense para tentar a una de sus máximas figuras. Muchos de sus grandes futbolistas fueron motivo de reclamo de cara a la temporada venidera. Podrían cambiarlo todo.

Los aficionados manudos están envalentonados. Obtuvieron el ansiado doblete, compuesto por la Copa Centroamericana y la Liga de Costa Rica. No son pocos los que piden contrataciones de peso para tener un 2026 que sea superlativo.

Es especial, la fanaticada aclama por un jugador para afrontar la Champions Cup. Desde que se enfrentaron para el mes de noviembre, quedaron fascinados con Jorge Álvarez y lo quieren como nuevo fichaje para el corriente mes de enero.

Olimpia podría perder a Jorge Álvarez a manos de Liga Deportiva Alajuelense

Jorge Álvarez apareció en las redes sociales como una clara petición por parte de los aficionados de Alajuelense de cara a la temporada venidera. El mediocampista interesa a la dirigencia, pero su alta cotización hace compleja esta transacción.

Álvarez tiene 27 años y viene de un año brillante con Olimpia. En los últimos seis meses, disputó un total de 19 enfrentamientos dentro de los cuales marcó un gol en 1269 minutos oficiales. Recibió cinco amonestaciones y nunca fue expulsado.

El Pollo tiene contrato hasta diciembre del 2026 con el club hondureño. Además, estaría tazado en un número cercano a los 500 mil dólares, cifra que los ticos no tendrían planeado pagar, aunque cabe destacar que no existe crisis económica.