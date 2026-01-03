Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Olimpia en vilo: desde Alajuelense dejan el mensaje que puede servir para llevarse a una de sus grandes figuras

Contundentes mensajes de Alajuelense llegaron a una de las figuras de Olimpia para tentarla con un fichaje.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Desde Alajuelense envían contundente mensaje para tentar a dos figuras de Olimpia.
© RRSSDesde Alajuelense envían contundente mensaje para tentar a dos figuras de Olimpia.

Olimpia se encuentra en vilo. Algunos mensajes llegaron desde Alajuelense para tentar a una de sus máximas figuras. Muchos de sus grandes futbolistas fueron motivo de reclamo de cara a la temporada venidera. Podrían cambiarlo todo.

Los aficionados manudos están envalentonados. Obtuvieron el ansiado doblete, compuesto por la Copa Centroamericana y la Liga de Costa Rica. No son pocos los que piden contrataciones de peso para tener un 2026 que sea superlativo.

Es especial, la fanaticada aclama por un jugador para afrontar la Champions Cup. Desde que se enfrentaron para el mes de noviembre, quedaron fascinados con Jorge Álvarez y lo quieren como nuevo fichaje para el corriente mes de enero.

Olimpia podría perder a Jorge Álvarez a manos de Liga Deportiva Alajuelense

Jorge Álvarez apareció en las redes sociales como una clara petición por parte de los aficionados de Alajuelense de cara a la temporada venidera. El mediocampista interesa a la dirigencia, pero su alta cotización hace compleja esta transacción.

Tweet placeholder

Álvarez tiene 27 años y viene de un año brillante con Olimpia. En los últimos seis meses, disputó un total de 19 enfrentamientos dentro de los cuales marcó un gol en 1269 minutos oficiales. Recibió cinco amonestaciones y nunca fue expulsado.

Publicidad
Tweet placeholder

El Pollo tiene contrato hasta diciembre del 2026 con el club hondureño. Además, estaría tazado en un número cercano a los 500 mil dólares, cifra que los ticos no tendrían planeado pagar, aunque cabe destacar que no existe crisis económica.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Extranjeros en la mira: Alajuelense sueña con otros dos fichajes bomba
Liga Deportiva Alajuelense

Extranjeros en la mira: Alajuelense sueña con otros dos fichajes bomba

Marathón en vilo: Olimpia confirma la noticia para la final y que lo acerca a la Copa 40 en Honduras
Honduras

Marathón en vilo: Olimpia confirma la noticia para la final y que lo acerca a la Copa 40 en Honduras

Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense: Olimpia toma una decisión final sobre Jorge Álvarez
Concacaf

Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense: Olimpia toma una decisión final sobre Jorge Álvarez

Hizo más de 50 goles en Saprissa, pero lo limpiaron y hoy la rompe en Europa
Deportivo Saprissa

Hizo más de 50 goles en Saprissa, pero lo limpiaron y hoy la rompe en Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo