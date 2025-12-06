Eduardo Espinel impacta a toda Uruguay con la indirecta que Argentina y Messi no esperaban desde Honduras

Argentina va a defender el título que consiguió en Qatar 2022. La Albiceleste ya sabe que se enfrentaráa Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J.

Lo que los vigentes campeones del mundo no esperaban era que Eduardo Espinel, técnico uruguayo del Olimpia de Honduras, les mandó una indirecta que no esperaban.

Espinel habló primero de la situación que vive Uruguay con Marcelo Bielsa y luego insinuó que en Qatar 2022 “ayudaron” a Argentina a ganar el Mundial.

Las declaraciones de Eduaro Espinel

¿Cómo ve a Uruguay?: “Ahora que ya se conocen los grupos de lo que puede pasar en el Mundial. Con La Celeste no tiene un grupo tan malo, y con este me refiero a que vaya a tener problemas. España tiene su recorrido, Arabia y la otra selección no lo tienen. El problema somos nosotros mismo, ya que la interna de la selección no está pasando el mejor momento, eso sí, para el Mundial espero cambie todo”, dijo en una entrevista a Deportes TVC.

Ese último partido siendo goleados por Estados Unidos ¿Preocupa?: “Se está viendo una gran preocupación en el medio uruguayo y no solo por ese partido. En la Eliminatoria no se terminó jugando con la expectativa de tener a Marcelo Bielsa como entrenador, de a poco se fue apagando la intensidad que se mostraba al principio, pero confiamos en la capacidad del técnico”.

¿Existe todavía la garra charrúa?: “Siempre el jugador uruguayo ante la dificultad se levanta, porque lo traen desde chichos, pero ahora el pensamiento del entrenador cambia la mentalidad a lo que se está acostumbrado el futbolista de Uruguay. También cambia la cosa cuando se van 13 años de gestión con Óscar Washington “El Maestro” Tabárez. La renovación del cuerpo técnico ha costado por el cambio de idea”.

¿Cuáles son su top 3 para ganar la Copa del Mundo?: “Siempre llegan los mismo excepto algunas sorpresas, Marruecos, por ejemplo, pero nunca sale de los mismos, Argentina, Francia, Brasil, Alemania, Inglaterra, por ahí estarán los candidatos. Portugal a veces hace buenos campeonatos, pero cuando tiene que ganar no lo hace”.

Eduardo Espinel lanzó un comentario que ha retumbado en Honduras sobre la selección de Argentina que lidera Lionel Messi.

El uruguayo en su argumento de dar su top, dio a entender que a La Albiceleste la “ayudaron” a ganar el trofeo.

“Desde que el fútbol se convirtió en un negocio, todo cambió. Ya lo vimos en el último mundial, que llevaron a selecciones de la mano, porque el negocio está por encima del deporte y eso no va a cambiar”, esto deja entrever que si hubo alguna ayuda para Argentina que fue la quedó campeona del mundo.