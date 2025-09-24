Honduras queda impactada por el mensaje que recibió de Argentina rumbo al Mundial 2026: “Lo podemos confirmar”

Fútbol Centroamérica lo adelantó en EXCLUSIVA, la selección de Honduras va a jugar un partido amistoso previo al Mundial 2026 frente a Argentina, actual campeona del mundo.

Lo que se espera es que ambas estén clasificadas al la Copa del Mundo, la Albiceleste ya lo hizo, ya ahora le toca a la Bicolor que dirige Reinaldo Rueda que está peleando en el Grupo C ante Costa Rica, Haití y Nicaragua.

ver también El mensaje de Luis Palma que deja pensando a toda Costa Rica y Piojo Herrera antes de la ‘final’ contra Honduras en Eliminatorias

La noticia que Fútbol Centroamérica hizo explotar, fue confirmada por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en una entrevista para Olé.

Publicidad

Publicidad

Argentina se lo confirma a Honduras

El famoso “Chiqui” aseguró que se va a jugar contra la Bicolor y también contra México, uno de los rivales que siempre les ha complicado la vida.

“Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serán con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios”, dijo.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Y agregó: “Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final”.

Publicidad

Con esto ya es un hecho el amistoso que podría ser uno de despedidas, ya que tanto Lionel Messi como Reinaldo Rueda viven su último proceso mundialista, así lo han asegurando ambos.

ver también Más grave de lo que parecía: Reinaldo Rueda recibe la confirmación que lo pone en problemas ante Costa Rica e impacta a Concacaf

Hay que recordar, que antes del Mundial de Qatar 2022, Argentina enfrentó a Honduras y lo goleó 3-0 con doblete de Messi y otro de Lautaro Martínez.

Publicidad

Publicidad

Enfrentar a la Bicolor puede ser tomado como cábala, ya que en aquel año se coronaron campeones del mundo venciendo a Francia.