“Firmó su contrato”: Alajuelense lo dejó ir y este futbolista se convierte en legionario

Diego Campos inicia una nueva etapa en su carrera y lo hará lejos de Costa Rica. El futbolista, que quedó fuera de los planes de Liga Deportiva Alajuelense para el 2026 pese a haber sido parte del plantel campeón, ya resolvió su futuro y se convertirá en legionario.

Luego de conseguir la ansiada Liga 31, en la Liga comenzaron los movimientos fuertes de plantilla. Una de las decisiones que más sorprendió fue la de no renovar el contrato de Diego Campos, atacante que había tenido participación importante durante el año, pero que terminó perdiendo espacio en la recta final del torneo.

Con la finalización de su vínculo, Campos quedó en condición de agente libre, lo que abrió inmediatamente el abanico de opciones tanto dentro como fuera del país. En el ámbito local, Cartaginés fue uno de los primeros clubes en presentar una oferta formal, mientras que también hubo sondeos desde Centroamérica.

El giro inesperado: destino Asia

Cuando parecía que su continuidad en el fútbol costarricense era la opción más cercana, apareció una alternativa inesperada. Según informó el periodista Kevin Jiménez, Diego Campos ya firmó su contrato con el Bali United de Indonesia, club con el que acordó un vínculo por los próximos seis meses.

Diego Campos ya firmó con el Bali FC.

El futbolista viajará en los próximos días para incorporarse a su nuevo equipo y comenzar esta aventura en el fútbol asiático, marcando así su regreso al exterior tras su etapa con Alajuelense.

Nuevo desafío como legionario

La llegada de Campos al Bali United representa un giro importante en su carrera. Pasará de competir en el fútbol costarricense a enfrentarse a una liga con otras exigencias, estilos y contextos, en un país donde el crecimiento del fútbol profesional ha sido notable en los últimos años.

Para el atacante, el reto será adaptarse rápidamente y aprovechar esta oportunidad internacional, mientras que en Alajuelense su salida se suma a una serie de decisiones fuertes tomadas tras el título, confirmando que el club campeón no tuvo reparos en hacer cambios profundos de cara al 2026.