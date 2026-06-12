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Dónde están jugando Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026: Estadio, ciudad y capacidad

Paraguay y Estados Unidos disputan su debut en el Mundial 2026 en un recinto con una capacidad mundialista de 69.650 espectadores.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Ya se juega el primer partido mundialista en territorio estadounidense.
© Getty.Ya se juega el primer partido mundialista en territorio estadounidense.

Paraguay y Estados Unidos están jugando su partido debut del Mundial 2026 en el Los Angeles Stadium, el nombre utilizado por FIFA para el moderno recinto ubicado en California.

El estadio es conocido comercialmente como SoFi Stadium, fue inaugurado en 2020 y es una de las sedes principales de la Copa del Mundo en territorio estadounidense.

Praguay y Estados Unidos se enfrentan en Los Angeles (Getty Images).

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Ubicación exacta del estadio

Aunque la FIFA identifica la sede mundialista como Los Ángeles, el estadio se encuentra puntualmente en la zona de Inglewood, dentro del área metropolitana angelina.

Vista general del estadio en el que se disputa EE.UU vs. Paraguay (Getty Images).

Vista general del estadio en el que se disputa EE.UU vs. Paraguay (Getty Images).

Está ubicado en una de las zonas deportivas más importantes de California y fue elegido para recibir varios partidos del Mundial 2026, incluido el debut de la selección de Estados Unidos ante Paraguay.

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Capacidad del Los Angeles Stadium

La capacidad oficial informada para el Mundial es de 69.650 espectadores, aunque el estadio suele estar asociado a aforos cercanos a los 70 mil lugares y puede variar según la configuración del evento. Para partidos de la Copa del Mundo, FIFA utiliza una disposición específica, adaptada a los requisitos del campo de juego y de la organización.

Así lucía el estadio justo antes del comienzo del partido (Getty Images).

Así lucía el estadio justo antes del comienzo del partido (Getty Images).

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Además de recibir partidos de fútbol de primer nivel, el SoFi Stadium es la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL, y ya fue escenario de finales, conciertos y espectáculos masivos.

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Para Paraguay, el partido tiene un valor especial: marca su regreso a una Copa del Mundo luego de 16 años. Del otro lado, Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, juega ante su público y en uno de los escenarios más imponentes del campeonato.

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En síntesis

  • El Paraguay vs. Estados Unidos se juega en el Los Angeles Stadium, sede FIFA del Mundial 2026.
  • El estadio está ubicado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles.
  • Para la Copa del Mundo, la capacidad oficial del recinto es de 69.650 espectadores.

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