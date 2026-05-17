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Así fue el gol de Kervin Arriaga: Levante cada vez más cerca de la salvación gracias al hondureño

Kervin Arriaga volvió a marcar por jornada consecutiva y Levante cada vez está más cerca de conseguir el objetivo de salvarse en España.

José Rodas

Por José Rodas

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Kervin Arriaga volvió a marcar en la Liga Española.
© ESPNKervin Arriaga volvió a marcar en la Liga Española.

Kervin Arriaga volvió a vestirse de héroe este domingo al marcar en el triunfazo del Levante 2-0 ante el Mallorca. El volante catracho disputó todo el compromiso y fue una de las grandes figuras de la cancha.

Con este resultado en la penúltima jornada de LaLiga, el equipo granota consigue tres puntos de oro. La victoria les permite salir de la zona de descenso y depender de sí mismos para salvar la categoría.

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El primer gol del partido llegó a los 31 minutos gracias a Carlos Espí, quien puso en ventaja al Levante. El encuentro estuvo lleno de tensión y ambos equipos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Roger Brugué y el colombiano Johan Mojica al minuto 84.

Solo dos minutos después de las tarjetas rojas, apareció el catracho para liquidar el pleito. Arriaga se sumó al ataque en un tiro de esquina y, ganándole en el salto a dos defensas, conectó un certero cabezazo para poner el 2-0 definitivo.

Este es el cuarto gol de la temporada para el mediocampista hondureño, quien ya le había anotado al Celta de Vigo hace cinco días. Su gran momento llega en la etapa más crucial del campeonato español.

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Con este triunfo, el Levante escala al puesto 15 con 41 puntos, dejando al Mallorca en el penúltimo lugar con 39 unidades. Todo se decidirá en la última jornada, donde Arriaga y su club visitarán al Betis para asegurar la permanencia.

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En resumen

  • Levante sacó un triunfo muy importante 2-0 ante Mallorca y eso lo saca de la zona de descenso en España.
  • Kervin Arriaga volvió a marcar y tiene ilusionado a toda una ciudad con la salvación.
  • El último partido de la Liga Española del Levante es contra Real Betis en el Benito Villamarín.
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